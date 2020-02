Crea reforma laboral boom de sindicatos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Desde que entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo se han otorgado 3 mil 500 tomas de nota a igual número de sindicatos en el país, pero hasta ahora esto no ha significado riesgos para la estabilidad laboral.



“Le he preguntado a la Secretaria del Trabajo por qué hemos caído en dar tomas de nota tan a la ligera, y la respuesta es igual: todos los trabajadores que se reúnan y lo soliciten, nosotros lo vamos a extender… esto puede generar turbulencias, inestabilidad”, dijo Tereso Medina Ramírez.



El secretario general de la CTM en Coahuila participó ayer en el foro La Tormenta Perfecta organizado por el IMEF Coahuila Sureste, donde se desmenuzaron las nuevas realidades laborales y fiscales 2020.



Medina Ramírez indicó que, hasta ahora, no se ha peleado la titularidad de ninguno de los contratos, salvo el conflicto en Acuña, donde Napoleón Gómez ha sido rechazado por los trabajadores en tres ocasiones.