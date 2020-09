El helicóptero privado más lujoso del mundo ya tiene fecha de salida

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Hill Helicopters ha dado a conocer el que será uno de los helicópteros privados más lujosos del mundo con un nivel de exquisitez y refinamiento nunca antes visto. El HX50 ha sido diseñado desde cero por el Dr. Jason Hill, piloto experto en aeronáutica y fundador de la compañía, y un equipo de ingenieros -elegidos por él- durante los últimos 13 años.



“La única forma de crear algo verdaderamente innovador es diseñarlo desde cero, dando el mismo enfoque al diseño aeroespacial, el rendimiento y la seguridad, así como a los aspectos artísticos y experimentales, incluida la comodidad, la ergonomía, la tecnología intuitiva y el lujo."El HX50 reúne todo esto para ofrecer una aeronave y una experiencia verdaderamente únicas, explican desde la compañía.



Esta nave tiene capacidad para 5 personas –incluido el piloto– y está propulsada por turbina y 500 CV, lo que le permitirá despegar verticalmente sin ningún esfuerzo y volar con la capacidad de carga completa a 10 mil pies. Aunque no contará con potencia eléctrica o híbrida, modelos que siguen las líneas de los vehículos del futuro respetuosos con el medio ambiente, sí que se buscará incorporar un motor capaz de funcionar con biocombustibles, de hecho, está desarrollando su propio motor turbina denominado GT50.



Entre sus características principales están un rotor principal con tres palas, que utiliza perfiles aerodinámicos modernos con una forma que evoluciona a lo largo de la pala, y tren de aterrizaje retráctil. Se espera que ofrezca una velocidad crucero de 140 nudos (259 km/h), una carga útil de 798 kg y un alcance de 700 millas náuticas.



El interior es todavía una incógnita, pero según informan desde la compañía contará con detalles nunca vistos, además de con unas maravillosas vistas panorámicas. El rediseño del panel de control del helicóptero es también una de las tareas a realizar por el equipo de diseño. Lo que está claro es que se trata de un modelo futurista, atractivo y de un gusto exquisito que, además, se podrá personalizar, incluido el color del exterior. El objetivo de la firma inglesa, que está apostando por los mejores materiales y las últimas tecnologías, es que llegue a convertirse en el mejor helicóptero de su clase.



El HX50 está en una fase bastante avanzada de diseño, de hecho, tiene tres prototipos programados para comenzar las pruebas de vuelo en 2022. Se calcula que las primeras entregas se harán en 2023, pero los pedidos podrán empezar a realizarse a finales de este mismo año. De lo que no se ha hablado todavía es de cuánto costará hacerse con uno de estos helicópteros privados, pero lo que está claro es que barato no será.





Fuente ABC.ES