Creadoras de cimientos

Los cimientos son determinantes en el desarrollo de una persona y empresarios de la Región Sureste de Coahuila reconocen el gran papel del acompañamiento de sus madres para alcanzar sus objetivos.Aunque muchas personas triunfadoras no hablan del papel de sus madres en sus vidas, muchos empresarios saben reconocer el rol de sus familias al prepararles el camino.Desde darles los valores adecuados, impulsar sus talentos y hasta apoyar sus pasiones, estas mujeres ayudaron a guiar a estos hombres que han alcanzado éxitos en su desarrollo profesional.“Mi mamá significa apoyo incondicional en las buenas y en las malas, significa amor puro. Es mi maestra de vida. Alguien con quien puedo contar siempre. Su mayor enseñanza en mi vida diaria es el amor y respeto hacia la vida, la naturaleza, pero sobre todo a la familia... Y en lo laboral, su mayor enseñanza es el respeto a los más importantes que son los colaboradores y cómo se vuelven parte de la familia... Y la pasión por hacer las cosas bien, siempre la calidad por sobre todo, nunca hacerle daño a nadie y siempre buscar el bien de los que nos rodean de una manera sincera y respetuosa”.Presidente de Canirac Saltillo e hijo de Beatriz Arizpe Narro“La mayor enseñanza que recibí de mi madre es el respetar la dignidad de todas las personas, sin importar su estrato social. Agradezco a Dios que, a sus 94 años, está sana, lúcida y se vale por sí misma”.Director de Ditemsa e hijo de Elizabeth Valdés de Barraza“Mi señora madre nos educó para salir adelante, respetar a los adultos, con espíritu de servicio, para cuidar el medio ambiente, ser responsables de nuestros actos, ser acomedidos, ser honestos y, sobre todo, ser propositivos y perseverantes para lograr las cosas. ¡Gracias, mamá!”.Industrial y hotelero, e hijo de Rosa Ofelia Rodríguez Gutiérrez“La familia es el primer vínculo de afecto donde se enseña con el ejemplo, el respeto y el amor al trabajo. Mi madre, mujer empresaria y comerciante de toda la vida. Recuerdo que crecí en el negocio familiar, vi cómo ella administraba y atendía su negocio todos los días, siempre dando el mejor servicio y atención a sus clientes. Sin duda alguna eso me forjo en el ámbito empresarial y comercial. Sólo puedo decir una vez más: ¡Mamá, gracias por tu ejemplo!”.Presidente de Canaco Saltillo e hijo de Yolanda Aguirre del Bosque"Mujer incansable y entregada a su familia, me transmitió valores como capacidad de trabajo, generosidad, servicio a los demás, y en mi caso tuve la fortuna de aprender los secretos de la cocina norteña: carne seca, chorizo, tamales, turcos, tortillas de harina dulces y saladas, y sobre todo fritada de cabrito".Empresario restaurantero e hijo de Lilia Cantú de Cárdenas