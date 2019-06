Crean bolsa que en el agua se convierte en comida para peces

Ciudad de México.- Kevin Kumala, un biólogo de Indonesia, creo una bolsa biodegrabable que al entrar en contacto con el agua se convierte en alimento para peces.La idea de crear una bolsa que no contamine surgió luego de que Kevin pasara 10 años en Estados Unidos. Cuando volvió a Bali notó que las playas paradisíacas que amaban, ahora se encontraban infestadas de basura.Fue entonces que Kumala creó la empresa Avani Eco que se dedica a la fabricación de bolsas, pero a diferencia de las compañías tradicionales que utilizan derivados del petróleo, el biólogo realiza los procedimientos con almidón de yuca, un tubérculo que abunda en Indonesia y que es similar a los camotes o las papas.Cada una de estas bolsas tiene un costo aproximado de cinco centavos de dólar, pero tiene la ventaja de que el almidón sirve como alimento para peces.En caso de que el producto no sea consumido por los animales marinos, en menos de 100 días se convierte en composta, se puede disolver fácilmente y no presenta ningún nivel de toxicidad.Kevin Kumala y su socio Daniel Rosenqvist además de comercializar las bolsas biodegradables también producen envases desechables hechos de caña de azúcar y popotes hechos a base de almidón de maíz que no deja residuos tóxicos.