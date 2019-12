Crean cerveza que no provoca cruda y con anticancerígenos

Rusia.- Un equipo de investigadores de la Universidad Federal de los Urales, ubicada en Ekaterimburgo, Rusia, desarrolló una cerveza que no provoca cruda y eso no es lo mejor: cuenta con vitaminas y minerales.



Asimismo, según el sitio oficial de la institución educativa, también está adicionada con antioxidantes y sustancias anticancerígenas.



De acuerdo con la profesora Elena Kovaliova se seleccionaron los modos y condiciones para elaborarla, sobre todo tuvieron cuidado en la temperatura, pues se modificaron tanto las propiedades de la levadura y se utilizaron aditivos de sabor.



Dijo la vocera del experimento que los investigadores esperan agregar extractos de raíces de kudzú y algas chlorella para ayudar a reducir los efectos tóxicos del alcohol.



Estos ingredientes tienen bajo costo y representan un nuevo método de elaboración que no implica un costo extra al producto. Asimismo, no se descarta utilizar los productos destinados al desecho para producir galletas y barras de granola.



Así que lo único que deseamos es que pronto puedan lanzar esta bebida al mercado.