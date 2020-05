Crean ‘Éxodo’ por pandemia

Escuchar Nota

Monterrey N.L.- ¿Cómo vive un artista la emergencia declarada por el Covid-19? ¿Qué siente al estar separado del escenario? Estas preguntas aborda el proyecto Éxodo, una creación del Taller de Teatro Experimental de la UANL, que se estrenará este viernes en el Festival Alfonsino.



“Es un proyecto multidisciplinario hecho completamente a distancia, y también lo estamos llamando un experimento porque estamos haciendo un trabajo en línea que nunca habíamos hecho", señala en entrevista Janina Villarreal, directora general.



“Éxodo es la palabra apropiada para lo que hicimos porque eso significó para nosotros, el salir de nuestro entorno con esta contingencia. Fue salir del aula donde ensayamos, de la familia que formamos con el gremio. Tuvimos que salir de lo cotidiano para hacer un confinamiento voluntario en casa”.



En el proyecto, que se presentará en video, participan 17 creativos, entre ellos los cuatro ejecutantes presentados: el actor Antonio Craviotto, los bailarines Germán Navarro y Claudia Valeria, y la cantante Marie Rangel.



“Lo que verán (los espectadores) son fragmentos de situaciones emocionales que pasan estos cuatro ejecutantes. Vamos a ver, desde su punto de vista, qué es lo que pasa con este arte que se va al confinamiento.



Sí, se presenta en video, pero no pierde la sensación de lo teatral, estamos trabajando una interpretación.



“Es algo muy íntimo. No tomamos un texto y lo aprendimos, sino que es algo de adentro hacia fuera, es hablar desde nosotros y de lo que extrañamos”.



Para la realización de Éxodo, el equipo usó los recursos a la mano, como las cámaras de sus celulares. Se mantuvieron en contacto a través de videollamadas y reuniones vía Zoom.



“Fue complejo, pero también fue una manera de mantenernos en la actividad, de hacer lo nuestro, de mantener esa ilusión de volver a lo que hacemos y como lo hacemos, y de poner ese pie hacia la libertad”, agrega Villarreal.



Unas escasas tomas se realizaron en el Aula Magna, en periodos cortos y con extremas medidas de seguridad.



La emergencia sanitaria que inspiró esta producción no alteró los planes de la Compañía del Taller de Teatro Experimental, dice la directora, porque el equipo apenas estaba revisando textos que se pudieran presentar en el Festival Alfonsino cuando se declaró la cuarentena.