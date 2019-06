Crean fármaco para evitar metástasis en cáncer agresivo

El hospital Valle del Hebrón Instituto de Oncología (VHIO), en Barcelona, España, desarrolló un fármaco para evitar que las células tumorales se expandan y causen metástasis o recaídas, activando el sistema inmune para reducir el tumor; se está aplicando ya en hospitales de Barcelona, Nueva York y Toronto.El director del Programa de Investigación Preclínica y Traslacional del VHIO, Joan Seoane, dirige el desarrollo del nuevo fármaco luego de que su equipo fue el primero en relacionar LIF con cáncer y demostrar que si lo bloqueaban se eliminaban las células madre tumorales previniendo la reaparición de tumores.Joan Seoane informó que el nuevo fármaco MSC-1 se ha probado en 40 pacientes entre las ciudades de Barcelona, Nueva York y Toronto, siendo publicados los resultados en la revista Nature Communications.Detalló que el MSC-1 bloquea a LIF, una citoquina que está presente en muchos tumores y promueve la proliferación de las células madre tumorales, además de desactivar la alarma del sistema inmune: "Hemos descubierto que LIF desactiva el sistema de alarma para que no lleguen las células del sistema inmune"Destacó que el nuevo fármaco ha sido aplicado en modelos animales, reactivando esa alarma y promoviendo el reclutamiento del sistema inmune contra el tumor.Agregó, al respecto: “Hemos descubierto que LIF desactiva el sistema de alarma para que no lleguen las células del sistema inmune, como si un ladrón desactivara el sistema de alarma de un banco para que no llegara la policía”.Precisó que el equipo de especialistas observó que LIF inhibe el gen CXCL9, que actúa como una señal para atraer las células T del sistema inmune: “Y hemos visto que al bloquear LIF en tumores con altos niveles de LIF se reactiva la llamada a las células T, que llegan al tumor para destruirlo”.Finalmente, especificó que el medicamento es válido para los tumores con un alto nivel de LIF, como glioblastomas, cáncer de páncreas, ovario, pulmón y próstata, mismos que son considerados como los más agresivos y de peor pronóstico.