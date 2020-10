Crean para Saltillo una galería efímera con murales del proyecto Rasgo Ciudad

Escuchar Nota

“Lo enfoqué más al lugar donde está: el ojo de agua. Me habían dicho que de aquí se empezó a crear la ciudad. Por eso las manos como creando los círculos y los pétalos creciendo para que dé a entender la creación de algo”, explicó.

. Se hace presente de la noche a la mañana y su mensaje resuena entre las banquetas y los callejones donde se exhibe, a plena vista de todo aquel que camina atento a su entorno. Por eso,, concluyó la estancia de sus primeros residentes con tres murales afuera de la Parroquia del Ojo de Agua, los cuales fueron inaugurados el sábado por la tarde, junto a 20 obras de formato más pequeño esparcidas por el barrio.La intención del proyecto es crear, comentó Sergio Castillo, socio de La Taberna El Cerdo de Babel, la cual forma parte del proyecto de coinversión junto con Residencias Corona.Platicamos con los de las tienditas, con la gente encargada de la iglesia, con los policías que circulan por aquí, entonces sabían qué estábamos haciendo.Alfredo Kuna, artista visual nacido en Múzquiz, aprovechó su primera residencia para tomar un aire fresco y apartarse de lo que cotidianamente hace con su arte. “En mi obra personal sí tengo una línea, pero cuando llegué aquí no quise mezclarlo. No lo sentí correcto porque habla mucho del interior y, apuntó en entrevista a Zócalo.El paisaje de San Antonio de las Alazanas y los fósiles del Museo del Desierto motivaron algunas de las intervenciones de Kuna. En cambio, para su mural, se inspiró en la iglesia.Por otra parte, el muro en el que su colega Leonardo Ortega realizó su mural con temática de coronas fúnebres es uno comúnmente usado para propaganda política o para anunciar bailes populares. Al intentar retirar la capa anterior descubrió una gruesa costra de pintura, testimonio del uso frecuente del muro.“Se me hizo interesante descubrir todo esto y en algunas partes dejo asomado estas cascaras que se quedaron, se notan algunas letras por ahí”, apuntó en entrevista.Ya estaba cansado de fulanito, sutanito, la banda no se qué. Eran anuncios muy aburridos que a mí se me hacen muy obsoletos”, agregó.No sabemos si le vamos a dejar ese nombre, pero el proyecto va a seguir funcionando, trayendo artistas y haciendo intervenciones urbanas”, comentó Claudia Barrios, propietaria de Residencias Corona.Y aunque aún no se define el proceso de convocatoria,La casa siempre está abierta a quien quiera venir, sobre todo a hacer algo por la ciudad”, concluyó.El siguiente en Rasgo Ciudad es el artista regiomontano Blasto, quien además de colocar intervenciones, colaborará con la Universidad Carolina en un proyecto comunitario.