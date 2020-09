Crean polémica con arte en Jalisco; esculturas que han abierto debate en el estado

Escuchar Nota

Esculturas que pretendían engrandecer a Jalisco y ser un ícono nacieron en medio de la polémica, en primera por el costo, en segunda por la falta de transparencia y en tercera por el rechazo de la ciudadanía.En la Administración dese emprendió un programa de Arte Público en el que se invirtieron 62 millones de pesos para pagar a 10 artistas por obras de gran formato.La inversión, realizada en 2017, generó polémica debido a que había en la Ciudad otras necesidades, sin embargo, la autoridad lo defendió argumentando que todas las personas tenían derecho a disfrutar del arte.Lo que causó más escozor fue la selección de artistas,La pieza es autoría de José Fors, amigo de Enrique Alfaro, y fue una de las más cuestionadas, no sólo por su creador, sino por laEn un principio se dijo que la pieza, de cuatro metros de altura, se instalaría en la explanada del Jardín Aranzazú, pero el IEl 15 de diciembre de 2017 fue inaugurada, pero sobre el Paseo Alcalde, casi en la esquina con Independencia.La pieza es de bronce a la cera perdida, tiene en la parte superior un árbol encino siempre verde.Es la única de las obras del programa deque tiene una interacción con la ciudadanía, ya que pueden subir al centro.Se tuvo que reforzar la seguridad en la zona debido a que ladrones en moto aprovechaban la distracción de los turistas para despojarlos de celulares y otras pertenencias., ha sido de las esculturas más polémicas. La combinación de la figura de Coatlicue con la Virgen de Guadalupe no gustó a grupos laicos católicos que se manifestaron siete ocasiones. Consideraban que era una falta de respeto y alentaba el aborto.La pieza, ubicada en el camellón de Federalismo, entre Hospital y Juan Álvarez, fue vandalizada en múltiples ocasiones.Ante la inconformidad de los laicos católicos, el autor envió una carta al Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles, en la que explicó que trató de crear un relato respetuoso del proceso histórico que permitió embonar la espiritualidad amerindia con la fe cristiana.El artistase vio beneficiado con el proyecto de Arte Público. Vendió al Ayuntamiento tapatío un conjunto escultórico denominadoSegún el contrato, la representación de las hijas de Zeus y Eurymone, Eufrosine, Talía y Anglae (Alegría, Abundancia y Belleza) debió ser instalada en Fuelle y Lázaro Cárdenas, en abril de 2018.Garval incumplió con la entrega y sólo colocó a La Abundancia y La Alegría.Aunque ya fue multado en dos ocasiones por no entregar a "La Belleza", el autor lleva dos años de retraso y aún no termina., de Pedro Escapa, fue la primera pieza del programa de Arte Público que se instaló en las avenidas de Guadalajara.Fue develada el 31 de julio de 2017 en el cruce de Américas y Pablo Neruda como un homenaje a todos los periodistas que han muerto en el cumplimiento de su deber.", fueron las palabras de Escapa durante la inauguración, en la que estuvo presente el entonces Alcalde tapatío y creación del programa, Enrique Alfaro.Sin embargo, la obra fue criticada y se calificó como un dispendio ante lo que quería representar, además de que se consideró que era poco estética.¡Igualitos!, sí, como noCon un homenaje y ante más de 45 mil asistentes, en octubre de 2019 se develó la estatua de "El Charro de Huentitán", Vicente Fernández, en la Plaza de los Mariachis.El también llamado "Ídolo de México" fue el cargado de quitar la tela que cubría la efigie que, al quedar al descubierto, provocó críticas.Y es que además de que faltaban algunos "detallitos", no se parecía en nada al cantante, lo que desató las críticas y, obviamente, los memes (aquí abajo te presentamos algunos).Ante las críticas, el Ayuntamiento tapatío informó que el propio Vicente Fernández supervisó la realización de la obra del artista Jorge Frausto Arias y estuvo de acuerdo en ella.Cuando el panistafue Alcalde de Guadalajara se proyectó una obra macro para recibir al milenio: unos arcos en la Glorieta ubicada en Mariano Otero y Lázaro Cárdenas.Al inicio se previó un gasto de 12 millones de pesos, pero al final se invirtieron 44 millones y la obra no fue concluida.Es más, durante su proceso se suspendió varias vences por falta de recursos, así que los Arcos del Milenio, del artista plástico Sebastián, nunca estuvieron listosFue hasta 2008 cuando se colocó el cuarto arco y ahí se detuvo el proyecto que preveía seis estructuras que envolvían a ambas vialidades.Esta escultura, tituladano se hizo con recursos del Ayuntamiento, pero causó polémica, sobre todo entre los habitantes de Providencia Norte.La pieza se colocó en el Parque Italia, donde hay un espacio de recreación para los canes, pero elProtestaron porque, aseguraron, ni el Municipio ni la Asociación Civil Échanos la Pata, promotora de la escultura, los tomaron en cuenta.Con esta pieza se busca llamar la atención sobre el maltrato animal, que es penado en Jalisco, y el abandono de los canes.Actualmente la pieza se encuentra "abandonada", pues no se le ha dado mantenimiento y la hierba crecida impide la buena visibilidad de ésta.