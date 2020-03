Crean programas para entrenar desde casa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante el receso-suspensión de espacios, eventos y toda actividad deportiva, clubes, entrenadores y gimnasios han tomado la determinación de crear programas de entrenamiento para los a-tletas y en casa se mantengan en activo.



Para alguno será momento de desempolvar el Insanity, de usar alguna App en el teléfono, buscar en YouTube programas de entrenamiento o buscar una manera adecuada para estar en casa con movilidad.



En cambio, otros han proyectado programas de activación, les hacen rutinas a sus socios y de cierta manera no dejarlos en la “orfandad”.



Uno de ellos es el gimnasio de Artes Marciales Mixtas TC Trainning Academy, quien diariamente desde el martes pasado en su página sube los entrenamientos personales y que sus muchachos se sientan como si estuvieran en el gimnasio.



Algunos han mandado videos y los suben en la página de Traninning Academy y vean que sí se puede estar desde casa en forma.



Otros entrenadores como Carlos Urquidi, a los que prepara para la 21K, les ha hecho una programación a seguir con tal de no perder condición ni lo ganado semanas atrás.



El Club de Baloncesto Felinos a los padres de familia de sus atletas les enviaron actividades a trabajar en casa, pues no hay excusas para dejar de hacer las cosas y continuar mejorando a pesar de no estar en la duela.