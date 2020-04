Crean prueba de sangre para detección temprana de 50 tipos de cáncer

Escuchar Nota

"Este análisis de sangre parece tener todas las características necesarias para ser utilizado a escala de población, como prueba de detección multicáncer", explicó Geoff Oxnard, uno de los investigadores principales y profesor del Instituto de Cáncer Dana-Farber de la Escuela de Medicina de Harvard.



"Todo mundo pregunta cuándo estará lista para su uso la prueba. El examen se ha lanzado ahora para un empleo limitado en ensayos clínicos, pero antes de que se utilice de forma rutinaria, probablemente necesitemos ver los resultados de estudios clínicos para comprender de forma más completa su rendimiento. Ciertamente, el campo se mueve rápidamente y nos hace tener la esperanza de que la detección del cáncer con base en sangre sea una realidad", sostuvo el experto.

En una investigación publicada en la revista, se demostró queutilizando muestras de más de mil 200 personas., lo que hizo con 93 por ciento de precisión, según una publicación del diario inglés The Independent.Los científicos expresaron su esperanza de que eventualmente, particularmente difíciles de percibir y para los que no hay pruebas de detección disponibles, aunque su tasa de éxito es significativamente mayor en cánceres más avanzados.El examenComo esto también puede filtrarse de otros tipos celulares, la prueba analiza los cambios químicos en el ADN libre de células llamado, proceso que controla la expresión génica, pero cuando actúa de manera anormal puede alimentar el crecimiento tumoral.La prueba fue desarrollada con base en. Los investigadores incorporaron datos sobre las pautas de "metilación" de muestras de sangre de miles de pacientes en un algoritmo de aprendizaje automático.Los científicos de Dana-Farber de Harvard, el Instituto Francis Crick y el Colegio Universitario de Londres, enseñaron el algoritmo para distinguir qué pautas de metilación correspondían a los tipos de cáncer. LuegoSi bien 99.3 por ciento de los resultados que mostraban que un paciente tenía cáncer eran correctos, era significativamente más probable que no detectara un cáncer presente.En total,. En las etapas dos, tres y cuatro, la tasa de éxito se elevó a 43 por ciento, 81 y 93 por ciento, respectivamente.Sin embargo, esto varió entre el tipo de cáncer, a menudo con resultados alentadores en tumores por lo general difíciles de detectar. Por ejemplo,