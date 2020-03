Crean sitio web de citas para hombres con miembros pequeños

Escuchar Nota

“La imagen corporal generalmente está bajo el control de los hombres, pero el tamaño del pene no lo está a menos que se someta a una cirugía. Además, Internet está repleto de afirmaciones falsas y productos para aumentar el tamaño y grosor del pene”.

“Muchos hombres jóvenes piensan que se necesita un pene de 12 pulgadas para satisfacer a su pareja. Este simplemente no es el caso y nuestro sitio de citas está aquí para normalizar la situación”, señaló el portavoz.



, por si eres uno de ellos, ya no habrá expectativas que cumplir a la hora de conseguir pareja.Con el pene promedio en el Reino Unido midiendo 5.1 pulgadas y variando hasta 7 pulgadas, uno de cada dos hombres en este país europeo se pregunta si están o no un poco por debajo del promedio.Para estos hombres, puede ser un problema preocupante,Los desarrolladores de esta propuesta han creado Dinky One, que tiene como objetivo “normalizar” a los hombres con poca virilidad en un mundo con una creciente presión para cumplir con ciertos estándares.Acorde a los estudios por expertos en la materia, se ha revelado que la razón por la que muchos hombres se sienten inseguros sobre su virilidad es por la pornografía. Esta situación ha ejercido presión sobre todos los géneros y ha hecho que las personas se sientan en la necesidad de ajustarse a ciertos ideales. Por eso Dinky One quiere superar este problema.Un portavoz del sitio web dijo:En todo casoafirma también que muchas mujeres están aterrorizadas ante la idea de un pene enorme al momento de intimar. La firma agregó: “Hay mujeres que simplemente prefieren un pene más pequeño por razones de comodidad y todavía valoran mucho el sexo con este tipo de hombres”.Desde el lanzamiento de Dinky OneUna de las cosas por las que se ha elogiado el sitio es el hecho de que cualquiera puede firmar, sin importar cómo se identifique.Por su parte, Dinky One tiene reglas estrictas sobre lo que se puede enviar y no permitirá instantáneas demasiado sexuales o “nudes” completas en los perfiles de los usuarios. Además, junto a la información de ubicación, edad, sexo y sexualidad, se puede agregar un mensaje de 500 caracteres.