Crean traje volador para rescatistas

Escuchar Nota

Los trajes voladores, impulsados por propulsores, son una realidad e incluso son utilizados en distintos deportes extremos como flyboard, una actividad que combina la propulsión del agua y del aire para impulsar al nadador hacia la superficie.Sin embargo,Hasta ahora que el británico Richard M. Browning, fundador de la empresa Gravity Industries, decidió llevar los trajes voladores más allá y enfocarlos en salvar cientos de vidas.Actualmente la empresa Gravity Industries en colaboración con The Great North Air Ambulance Service (GNAAS) ha desarrollado un jet suit que facilita el trabajo de los paramédicos durante las emergencias. Este ejercicio innovador es la culminación de un año de negociaciones entre GNAAS y Gravity Industries.Es un área relativamente pequeña para el jet suit, por lo que el traje no se quedó sin combustible ni se descargó durante la prueba, señala un comunicado emitido por Gravity Industries.La prueba del jet suit fue realizada por el fundador de Gravity Industries y estrella de Born to Engineer, Richard Browning, quien tuvo que volar desde The Lake District - el parque nacional más famoso de Reino Unido- hasta un sitio de víctimas simulado en The Band, cerca de Bowfell, indica el comunicado de Gravity Industries.En la prueba, el vuelo tardó sólo 90 segundos en recorrer un trayecto de aproximadamente 25 minutos a pie. El ejercicio demostró el considerable potencial de utilizar trajes jet para brindar servicios de cuidados intensivos, señala la empresa Gravity Industries.Por su parte,The Great North Air Ambulance Service señaló que el tiempoAunque el traje no busca ser reemplazo de los helicópteros de rescate, porque en muchos casos los pacientes deben ser evacuados de la zona para recibir asistencia hospitalaria, ha probado ser un mecanismo de acción más rápido que permite a los paramédicos brindar los primeros auxilios a tiempo.Al respecto de los helicópteros de emergencia, Andy Mawson señaló que “el avión seguirá siendo una parte vital de la respuesta de emergencia en este terreno, al igual que los fantásticos equipos de rescate de montaña. Pero se trata de complementar esos recursos con algo completamente nuevo” así lo indica un comunicado emitido por The Great North Air Ambulance Service, fechado el 29 de septiembre.Al concluir la prueba piloto, Andy Mawson, director de operaciones y paramédico de GNAAS, apuntó “pudimos ver la necesidad. Lo que no sabíamos con certeza es cómo funcionaría esto en la práctica. Bueno, lo hemos visto ahora y, sinceramente, es increíble" así lo señala el comunicado de The Great North Air Ambulance Service.De igual manera, el paramédico indicó “creemos que esta tecnología podría permitir a nuestro equipo llegar a algunos pacientes mucho más rápido que nunca. En muchos casos, esto aliviaría el sufrimiento del paciente. En algunos casos, les salvaría la vida " según la información ofrecida en el comunicado.Además, Mawson agregó quey añadió que “en un momento de la atención médica en el que estamos agotados con el Covid y sus efectos, es importante superar los límites”.Por su parte, Richard Browning señaló “fue maravilloso recibir una invitación para explorar las capacidades del traje de reacción de gravedad en una simulación de respuesta a emergencias y trabajar junto con el equipo de GNAAS. Solo estamos rascando la superficie en términos de lo que es posible lograr con nuestra tecnología" según el comunicado de prensa de The Great North Air Ambulance Service.Con la prueba completa, The Great North Air Ambulance Service y Gravity Industries ahora están explorando los próximos pasos en esta colaboración.