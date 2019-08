Crearán nuevo tabulador salarial en IMSS

¿Qué dice el presidente López Obrador sobre la basificación en el sector salud?



“Le hago un llamado respetuoso a los líderes sindicales. Nada de recomendados. ¡Eso se va a ir al carajo!” pic.twitter.com/Ubk9ONAN0u — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 19, 2019

Para garantizar que haya médicos especialistas en los centros de salud de las comunidades más alejadas, se hará una reforma al tabulador salarial del IMSS para pagarles más que a quienes se queden a trabajar en las ciudades, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Tras encabezar una visita al hospital rural de este municipio oaxaqueño, el Ejecutivo federal dijo que no se obligará a los trabajadores de la salud a emplearse en sitios lejanos, sino que se darán incentivos económicos."Tenemos el problema de que no quieren ir a trabajar a las comunidades, ni siquiera a los hospitales rurales, los especialistas; quieren estar en Oaxaca, en la Ciudad de México. ¿Qué vamos a aplicar como política ahora? Pues un nuevo tabulador."El especialista que quiera estar en Oaxaca o en la CDMX está en su derecho, que se quede ahí el pediatra, pero el pediatra que trabaje en Villa Alta (a 169 kilómetros de la capital) va a ganar más que el que trabaje en Oaxaca o en la CDMX", detalló.Y advierte a líderes sindicalesEl Presidente López Obrador lanzó una advertencia a los líderes sindicales del sector salud que pretendan acomodar a parientes y recomendados en las plazas para basificar a trabajadores eventuales.El Mandatario precisó que el criterio que debe imperar para dar la base a 80 mil trabajadores de la salud es su antigüedad en el servicio."Vamos a empezar ese programa por los que tienen más antigüedad, nada de recomendados, eso ya se acabó."Le hago un llamado respetuoso a los dirigentes sindicales, nada de recomendados. Me repiten (las personas en mi giras) que solo entran a trabajar familiares y recomendados; eso se va a ir al carajo", advirtió.