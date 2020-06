Crece 11% generación de basura en México

Escuchar Nota

"Estos datos pueden servir de base para estimar las posibilidades de aprovechamiento de los residuos en el país, al mismo tiempo que visibiliza la magnitud del desafío para toda la sociedad de avanzar hacia la gestión integral de una mayor cantidad de los residuos que se generan diariamente", apunta.

"Tienen más de 30 años de haberse elaborado y entrado en vigencia, por lo que hay muchos elementos en los procesos de producción y consumo que han cambiado y, por consecuencia, la generación de residuos", expone.

, de acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentado esta semana.En 2012, la generación per cápita de residuos sólidos urbanos fue de 0.852 kilogramos al día; actualmente asciende a 0.944 kilogramos.La estimación incluida en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) 2020 toma en cuenta los desechos de casas y establecimientos, así como los arrojados en la vía pública.En total,en México.Estado de: juntas producen una de cada cinco toneladas en el país.Con 16 mil 739 toneladas diarias, Edomex es el mayor productor de desechos a nivel nacional, seguido por CDMX, con 9 mil 552 toneladas.Jalisco, Veracruz y Guanajuato son los estados que completan el top 5 de generación de desechos.Las entidades que menos residuos sólidos urbanos producen son Baja California Sur, Colima y Campeche.Aunque la mayoría de los desechos podrían aprovecharse, señala el diagnósticoA nivel nacional, indica, se estima enLa Semarnat plantea la necesidad de revisar y actualizar las normas mexicanas NMX-AA-015-1985, NMX-AA-019-1985, NMX-AA-022-1985 y NMX AA-061-1985, las cuales establecen las bases para la metodología con que se realizan los estudios de generación y composición de los residuos sólidos urbanos.Entre 2009 y 2018 se destinarondel presupuesto federal paraSin embargo, advierte la Semarnat, no está claro en todos los casos cuál fue el uso de esos recursos.En el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2020 detalla queIncluyenidentificados como existentes u operando.Los demás proyectos o instalaciones financiados con recursos del presupuesto federal, alerta, no son mencionados en los resultados del censo en la materia realizado por Inegi en 2017.Es posible que las instalaciones, apunta, se hayan construido y hayan dejado de operar.