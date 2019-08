Crece 4% la venta de vivienda

Con apenas una ligera alza de 4% respecto al año pasado, la venta de vivienda de interés social en Coahuila cerró el primer semestre de 2019 con una derrama estimada en 3 mil 192 millones de pesos, aunque se espera un decremento en la construcción para el segundo semestre.Las ciudades más importantes registraron la mayor actividad, aunque Acuña y la zona fronteriza en general destacaron por el incremento de los salarios.“Muchos desarrolladores ya no están haciendo vivienda económica porque, para empezar, los subsidios ya no son ni tema, se evalúa la nueva capacidad de crédito para que el trabajador pueda completar”, dijo Andrés Osuna, presidente de la Canadevi regional.Se ha estado sacando inventario de vivienda económica por lo que la construcción en sí se ha frenado y ahora se tendrá un enfoque en el nivel medio.“Puede ser que el segundo semestre vaya a la baja porque se está construyendo menos, sí lo estamos haciendo, pero más en mercados específicos… pensamos que sí va a haber una baja de ventas el segundo semestre”, subrayó.Osuna expresó que “la perspectiva para el segundo semestre depende de las decisiones que se tomen en la federación, esperemos que no nos imparten tanto… hasta los bancos están frenando los créditos, entonces nosotros estamos construyendo menos”.