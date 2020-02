Crece 49% robo a transportistas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante 2019 fueron reportados 3 mil 892 robos a transportistas, 49% más que en 2018, alertó la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (Anerpv).



Los atracos se focalizan en seis entidades.



En los tramos de San Martín Texmelucan, Puebla, a La Tinaja, Veracruz; de la ciudad de Querétaro a Celaya y Salamanca; y la CDMX-Edomex-Querétaro, así como el Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense, vías que son de cuota y protegidas por la División Seguridad Regional, absorbida por la Guardia Nacional.



En Veracruz, fuentes ministeriales aseguraron que, las células del crimen organizado poseen información sobre el transporte de mercancías, horarios de las corridas, rutas, tramos de descanso y hasta la ubicación de las autoridades.



Los robos van ligados a secuestros exprés, según las denuncias realizadas por transportistas que no ven avance en los expedientes.



En septiembre pasado, por ejemplo, fueron detenidos dos sujetos en Sayula de Alemán, en la localidad Lázaro Cárdenas, tras el reporte del robo de dos tráileres cargados con 40 toneladas de cerveza; los conductores de las unidades habían sido plagiados.



“El robo a transporte de carga en México anualmente registra un importante incremento, ejemplo de ello son las cifras que reportamos mensualmente, solo de nuestros agremiados”, dijo Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Anerpv.



A nivel nacional, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que el robo a transportista tuvo una disminución marginal del 7% en 2019 al registrarse 11 mil 451 denuncias contra las 12 mil 363 en 2018.



El robo a autotransporte tiene un impacto económico de 92 mil millones de pesos, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).



Por lo pronto, Presichi celebró la aprobación en el Congreso de la ley que regula equipos bloqueadores de señal, conocidos como jammers, utilizados por grupos criminales para el robo de transporte de carga.



Los particulares no podrán comprar ni utilizar esos aparatos que serán de uso exclusivo de las autoridades. Las sanciones, en caso de incumplir, establecen hasta 15 años de prisión.



Los mutilan



La delincuencia organizada está mandando un fuerte mensaje a las empresas de transporte de carga que bloquean sus unidades cuando las roban: o liberan el camión o le cortan los dedos al operador e, incluso, lo matan.



Así lo advirtió el chofer de una empresa de transporte víctima de la delincuencia en un WhatsApp difundido entre transportistas.



Esto ocurre cuando, según un reporte de la Canacar, de marzo a noviembre pasados el 89% de los robos del fuero común contra ese sector fue con violencia.



De los 10 mil 639, los realizados con violencia fueron 9 mil 114.



El incidente en el que mutilaron al chofer sucedió aparentemente en la ruta Puebla-Veracruz.



“Soy Alejandro, el del carro 227 o ‘El Popeye’”, narra la persona en el audio de WhatsApp.



“El viernes me tumbaron como a las 9, 8 de la mañana. Me tumbaron el carro, me tuvieron (secuestrado). Apenas hasta ayer lunes me soltaron.



“Me mocharon dos dedos y dijeron los hijos de su pu... madre que carro que estuvieran parando, si lo bloqueaba la empresa, ya los iban a matar”, agregó.



Aunque en el audio no especifica la empresa para la que trabaja, en los grupos de WhatsApp de los operadores refieren que se trata de una de Celaya, Guanajuato.



Un transportista de Monterrey dijo que el mensaje enviado por la delincuencia a través del chofer ha generado mucha inquietud y temor de viajar de noche al Bajío y al centro del país.