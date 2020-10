Crece con pandemia ‘miss’ a domicilio en Nuevo León

Escuchar Nota

"Ellos (los papás) querían a alguien con una figura de autoridad para que los niños pudieran tener actividades planeadas y conscientes", cuenta Ana.

"¿Alguien conoce a alguna maestra de preescolar que quiera trabajar de homeschool?", "Una mamá busca a alguien que le ayude con cinco hijos", "Se busca apoyo para alumnos de secundaria en casa"...

"Trato de cumplir con el contenido del día, pero haciendo las actividades más dinámicas", cuenta esta joven. "Como son cinco, yo, siendo la maestra (en casa), no la auxiliar, sino su miss, les pongo actividades, pero no con el Zoom, sino en grupo.

"Les explico no con libros, sino con material didáctico que las mamás me proporcionan o yo lo llevo".

"Llevaban mucho tiempo encerrados. Están siendo muy solitarios. Se nota lo afectados que han estado por el encierro, emocionalmente, cognitivamente. Están con mecha corta, irascibles".

"Veo a los papás muy preocupados, pero ausentes, como que no se quieren ocupar, como que ya están hartos. Para muchos es 'ya no sé qué hacer con él'".



"En mi caso, la maestra que yo veo, siento que trae un poco la presión de que la están viendo mamás, entonces la conexión no es ella y el alumno. Hace todo rápido para cumplir con los tiempo, cuando lo que tienes que estar viendo es al alumno".

Durante los primeros meses de este año escolar, un grupo de WhatsApp de estudiantes de psicopedagogía se llenó de un llamado de auxilio cada vez más frecuente.Desesperadas, madres de familia de colegios con plataformas en líneaPara muchas era ya insostenible el malabareo de tareas, incluida la repentina responsabilidad derivada de la contingencia de ser maestra en el hogar y acompañar a los más pequeños en sus clases por Zoom. Así que lanzaron una petición urgente:, cuenta Ana, contratada para ser maestra de tres hermanos en una nueva modalidad de tiempos Covid, en la que el colegio es en línea y, por separado, las familias contratan a una educadora en casa.La demanda ha sido tan alta que, al estar ya todas las estudiantes de una generación contratadas para algunos de estos trabajos, ahora se buscan alumnas de otras áreas, como finanzas, coinciden cinco estudiantes de la carrera de psicopedagogía de la UDEM, entrevistadas de manera anónima.fue uno de los grupos en Facebook donde aparecieron muchas de estas vacantes:No hay contrato de por medio. Las jóvenes se comprometen con un horario de lunes a viernes por las mañanas.Están ahí, presencialmente, generalmente para ayudar a los más chicos con las actividades de preescolar que cada semana envían los colegios a casa como parte de sus programas a distancia.Cada familia establece su dinámica. Hay quienes, por prevención, han decidido que sus hijos sean los únicos que la educadora atienda, pero también hay quienes se han unido con otras familias para formar pequeños grupos de niños.Hay otras que piden que el acompañamiento de las educadoras sea con total apego a los contenidos que proporciona el colegio, pero también hay familias que dan libertad para que sean las estudiantes quienes desarrollen una atmósfera de aprendizaje en el hogar.La tarifa a pagar varía. Algunas estudiantes dijeron llegar a ganarVictoria tiene a su cargo un grupo de cinco alumnos de preescolar de diferentes familias.Y aunque las reglas de higiene son obligatorias, el uso de cubrebocas y caretas ha tenido que ceder ante lo complejo que resulta en el trato con los niños."No me estaban poniendo atención", cuenta Alejandra, a cargo de tres hermanos, "porque no veían ni mis gestos ni mi boca, y fue un problema."Hablé con la mamá, acordamos en hacerme la prueba (de Covid), me la hice y salió negativo. Ya no usé tapabocas, son niños de 4, 5 años que tienen que ver tu cara, tu expresión"."Los primeros días que llegué a trabajar, los niños eran un caos", recuerda María, a cargo de apoyar también a cinco niños en diferentes momentos del día.Las educadoras procuran juegos didácticos y constructivistas como un respiro que los aleje un poco de la tecnología en la que han estado inmersos este tiempo.En los papás también son visibles los efectos de la pandemia, dice María."Una mamá me habló y me dijo: 'Ven a ayudarme con mi niño, porque verdaderamente estoy frustrada por el Zoom, no puedo con ellos'", cuenta.Para María, los problemas emocionales son los que se han incrementado."Siempre hemos tenido problemas en lectura, matemáticas, inglés, esos problemas son de antes, pero los problemas emocionales están acentuándose".Cuando en marzo los niños se conectaron desde casa para sus clases, fue evidente que, para los más pequeños, Zoom y las plataformas de videoconferencias no funcionaban. Era imposible mantener su atención.Sin embargo, este recurso sigue siendo utilizado por algunos colegios, lo que las estudiantes y maestras en casa ven con preocupación. "Creo que las maestras del colegio no están empatizando con los alumnos en Zoom", dice Cordelia, a cargo de cinco niños de tres familias.Victoria coincide.Como futuras profesionistas de la educación, estas jóvenes saben que su intervención está ayudando a que el impacto educativo por la pandemia de los niños no sea tan fuerte.Sin embargo, están conscientes de que la gran mayoría de los alumnos sufrirá un rezago de alguna u otra forma."Lo que más me impacta es el trabajo que ahora se va a tener que hacer con todos los niños, porque todos van a presentar un rezago académico", dice Victoria."Espero que las escuelas y colegios estén preparados para trabajar en ese rezago, sea escuela pública o privada. Va a haber un rezago académico en todo tipo de clase social".