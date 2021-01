Crece demanda de tanques de oxígeno en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Tras la temporada decembrina, los casos de contagio del nuevo coronavirus aumentaron debido a las fiestas navideñas, tras lo cual Luis Chaires Cabrera, gerente de Servicios de Oxígeno Saltillo, señaló que en la ciudad la demanda de tanques de oxígeno se ha disparado.



“Estamos viviendo los estragos de las fiestas de diciembre, a diario recibimos entre 120 y 150 llamadas para rentar tanques de oxígeno”, dijo en entrevista para Tele Zócalo.



Calificó como apocalíptico el panorama en la ciudad, pues todos los días tiene conocimiento de la muerte de alguna persona dentro de su domicilio debido a la pandemia.



“Es una jornada apocalíptica, enero ha traído muerte en las casas, cada día que voy a recoger tanques, voy a recogerlos porque los pacientes ya no los van a necesitar porque el paciente ya se fue”, dijo.



Tras la alerta emitida a nivel nacional sobre estafas por venta de tanques de oxígeno en mal estado a través de las redes sociales, Charles describió algunas recomendaciones para que la ciudadanía no se deje engañar.



“Lo primero que tiene que hacer es asegurarse que el tanque sea nuevo, los tanques tienen un ciclo de vida de cinco años, a los cinco años deja de ser útil, recomiendo a la gente no comprar tanques usados”.



También señaló que se evalúe a los vendedores o acudir a los lugares establecidos, para asegurarse que no se trate de una estafa o vayan a comprar tanques inservibles.