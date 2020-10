Crece el espíritu independiente; reconocerán los Spirit Awards a las mejores series televisivas

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Debido a la pandemia muchos eventos han tenido que cambiar de fecha como los Independent Spirit Awards, pero a pesar de esta noticia, ahora esta premiación no solo reconocerá a lo mejor del cine independiente, sino que añadirá nuevas categorías en las que se premiará a series de televisión.



Los Spirit Awards, premios que reconocen a lo mejor del cine independiente, contarán con importantes novedades en su próxima edición, ya que agregaron cinco categorías de televisión para su edición 36, la cual se celebrará el 24 de abril de 2021, un día antes que los premios Oscar.



De acuerdo con Variety, las nuevas categorías de televisión incluyen Mejor Nueva Serie con Guion, Mejor Nueva Serie Documental o sin Guion, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Interpretación Femenina y Mejor Reparto. La organización también anunció que la emisión de 2021 volverá a tener lugar a través de IFC.







“Los creadores independientes y diversos a los que hemos apoyado durante décadas ahora se encuentran entre las películas y las series”, dijo la presidenta de la junta, Mary Sweeney.



“Nuestra misión es apoyar y celebrar a los narradores visuales donde sea que practiquen su oficio. La incorporación de los premios Spirit de televisión reconoce esta expansión, al celebrar diversas voces creativas e independientes en todas las plataformas”, agregó.



“A pesar de lo duro que ha sido este año, hay mucho cine fantástico y sí, también televisión, que nos ha ayudado durante toda la pandemia. Esperamos celebrar ese trabajo en los premios Spirit en abril”, apuntó el presidente de Film Independent, Josh Welsh.



Los galardones cuentan con 15 categorías para largometrajes, incluidas Mejor Película, Ópera Prima, Director, Guion, Primer Guion, Protagonista Masculino, Protagonista Femenina, Actor de Reparto, Actriz de Reparto, Fotografía, Edición, Película Internacional, Documental, así como los premios especiales John Cassavetes y Robert Altman.



Las cintas candidatas deben tener un presupuesto de producción que no supere los 20 millones de dólares. The Farewell, Si la Colonia Hablara, ¡Huye! o Luz de Luna son algunos de los filmes que se han llevado el reconocimiento a Mejor Película en los últimos años.