Crece el temor a la segunda ola de la pandemia en el mundo

"Estamos en una situación de riesgo", la pandemia "nunca se ha detenido", dijo el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, en una entrevista con el Journal du Dimanche.

"La situación es muy grave y seria y estamos al borde de una pandemia a nivel nacional", afirmó la responsable del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC), Jung Eun-kyeong.

"El riesgo es que, después de quitar suavemente la tapa de la olla, el agua vuelva a hervir", insistió el ministro francés.

: Las restricciones se endurecen en varios países a medida que crece el temor a unay aumentan los casos en Europa y Asia a niveles del primer brote.Las cifras no paran de crecer. Desde que apareció en China en diciembre,, según un balance de AFP a partir de fuentes oficiales.En Europa, los retornos de vacaciones de verano son fuente de contagio en países como Italia, España, Francia y Alemania, en momentos en que se prepara en la región el inicio del nuevo año escolar.Incluso, que fue considerado un ejemplo en la lucha contra la pandemia, registró en las últimas 24 horas el mayor número de casos diarios (397) desde principios de marzo.Ante este recrudecimiento, las autoridades extendieron a partir de este domingo a todo su territorio las restricciones ya en vigor en la capital, desde los encuentros deportivos a puerta cerrada hasta el cierre de los museos.Más de la mitad de las muertes por Covid-19 en el planeta se registraron en cuatro países: Estados Unidos con cerca de 180 mil decesos, Brasil (unos 115 mil),e India., segunda nación más poblada del planeta después de China, superó este domingo la barrera de los tres millones de casos , al reportar 69 mil 239 nuevos contagios. Sumó 912 muertes para un total de 56 mil 706 decesos, según datos oficiales.Para las autoridades no está siendo fácil controlar las idas y venidas de los veraneantes a las playas, y las reuniones sociales, sobre todo en los jóvenes.En Perú,donde 120 personas participaban en una fiesta la noche del sábado, al inicio del toque de queda dominical por la pandemia.Con 27 mil 453 muertos, Perú, que prohibió las reuniones sociales, es el tercer país en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México.Uno de los países europeos más golpeados por el virus,, muchos de ellos en Roma y en gran parte por los viajes de vacaciones.Desde hace cinco días, en Italia se ordenó el, y desde hace días en amplios sectores de París, ante una media de unos 4 mil nuevos casos diarios.También en Alemania, las infecciones aumentaron en los últimos días (más de 2 mil diarios), debido al regreso masivo de alemanes que pasaron vacaciones en zonas de riesgo en el extranjero.En Irlanda, las autoridades restringieron las reuniones a un máximo de seis personas en un lugar cerrado. Y enFrancia impuso el uso "sistemático" de la máscara en las aulas a principios de septiembre. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso para "los niños de 12 años o más en las mismas condiciones que los adultos".Mientras la pandemia sigue extendiéndose, las, siguen provocando malestar y protestas.En Guatemala, decenas protestaron el sábado para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. "No supo llevar la pandemia (...) no está sabiendo llevar el gobierno; lo más digno es que renuncie", dijo a la AFP Gabriela Morales, frente al Palacio Nacional.La policía israelí anunció el domingo que detuvo a 30 personas, tras la manifestación en la que miles de personas reclamaron la dimisión del primer ministro israelí,, con lemas como "ministro del crimen".Pero, con el brutal impacto del virus en la economía, muchos países han optado por reanudar actividades aún cuando la enfermedad sigue propagándose. El Salvador, por ejemplo, reabrirá el lunes los centros comerciales, restaurantes y reanudará el transporte público.