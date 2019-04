Crece la percepción de inseguridad en el país

En marzo, 74.6% de la población adulta en zonas urbanas del país consideró que la ciudad en la que reside es insegura, lo que no implicó un cambio significativo frente al nivel de diciembre de 2018, sin embargo el indicador detuvo tres trimestres consecutivos en que había registrado descensos, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.Las cifras señalan que las mujeres se sienten cada vez más inseguras, pues 79.6% de ellas manifestaron esta situación en la reciente encuesta, 1.6% más mujeres respecto a diciembre. En contraste, la percepción de inseguridad en los hombres fue de 68.3%, una caída 0.3% frente al cierre de 2018.Las expectativas sobre las condiciones futuras de la seguridad pública también frenaron la mejora que habían tenido en los tres trimestres previos, pues en marzo, 55% de la población adulta consideró que la inseguridad seguirá igual de mal o peor.Para estos mexicanos, los lugares donde se siente más inseguros es en el cajero automático en vía pública, el transporte público, el banco y la calle que habitualmente transitan.En tanto que las ciudades donde la sensación de inseguridad es más fuerte son: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos. Por el contrario, las que se perciben como más seguras son: Saltillo, San Pedro Garza García, Mérida, Los Cabos, San Nicolás de los Garza y Durango.El miedo a ser objeto de algún delito ha provocado que los ciudadanos cambien sus hábitos. Ahora seis de cada 10 adultos no lleva consigo dinero o cosas de valor, 58.2% no permite que los menores salgan de su vivienda, 55.5% ya no camina de noche y 38.3% dejó de visitar a parientes y amigos.La percepción de inseguridad en Hermosillo, Sonora, ha disminuido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De acuerdo con autoridades locales en materia de seguridad pública, esta percepción se logró con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.Comparando el primer trimestre de 2018 con el de 2019, Hermosillo logró disminuir 12 puntos porcentuales la percepción de inseguridad, al pasar de 74.8% a 62.9%.La ciudad fronteriza Nogales redujo esta sensación alrededor de 18 puntos, al pasar de 72.2% a 54.7% en el mismo comparativo trimestral.El Inegi realizó la encuesta en 67 ciudades del país, divididas en cuatro regiones: norte, sur, oriente y poniente, región donde se encuentran las dos ciudades citadas de este estado.La estrategia planteada por las autoridades consiste en que las Policía Municipales, la Policía Estatal, Federal y el Ejército actúan en colonias focalizadas, donde realizan constantes patrullajes que dan confianza a los ciudadanos.El fin de esos operativos es brindar una sensación de seguridad y de protección a los habitantes de Sonora.