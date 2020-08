Crece polémica en Saltillo por tigresa en veterinaria

Escuchar Nota

Joan Luis Belmares, médico veterinario y dueño de la tigresa, informó que“En ningún momento estuvo suelto, al contrario, siempre lo hemos tenido salvaguardado y, sobre todo, con buen manejo. En las redes sociales decían que es ilegal, aquí tenemos los permisos, es de protección federal”.Añadió que presentaron denuncia contra quienes difunden información destinada sobre las condiciones del animal y del negocio.Obviamente se tiene que trasladar, no es una mascota doméstica, como un perrito, un pequeño gatito, es un ejemplar que está en peligro de extinción y lo estamos salvaguardando”.Luego de que se diera a conocer que en una veterinaria de la colonia Zaragoza se tiene a un tigre de bengala, la secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez,“Si un perro no es 100% seguro, ni un gato tampoco, te pueden lastimar, quizá no te maten, pero te pueden lastimar… los perros son lobos modificados y como tú quieras, pero sigue siendo un depredador, y te puede agredir tu propio perro, a muchos nos ha agredido nuestro perro. “”, dijo Canales Gutiérrez.“No tenemos ninguna intervención con eso, no nos dieron ningún aviso y también los animales de ese tipo el registro lo tienen en Profepa, no con nosotros”.La Profepa investigará si el propietario de la tigresa detectada en una veterinaria de la colonia Zaragoza, informó Juan Martínez, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.Solicitarán al dueño acreditar la legalidad de su procedencia; checar la factura o remisiónAclaró que en la Ciudad de México y en Monterrey hay tiendas autorizadas para vender este tipo de especies de animal. “”. Profepa iniciará la investigación correspondiente.“Normalmente, este tipo de cachorro es vendido en la Ciudad de México o en Monterrey, normalmente provienen de Unidades de Manejo, traen su chip, su documentación, sin embargo, hay que hacer la verificación. De hecho, estábamos preparando una visita de inspección para verificar esa documentación”.