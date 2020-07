Crecen 189 por ciento los contagios de Covid-19 en México, según cifras oficiales

Escuchar Nota

"El contagio ha ocurrido más porque a pesar de que se ha dicho públicamente que la sociedad se quedó sin moverse, eso no es tan cierto", consideró Cervantes.

"A juzgar por lo que se está viendo en ciudades como León, Monterrey y Guadalajara, estamos entrando con intensidad en la epidemia y estamos viendo saturación de los hospitales", destacó.

"Hacer una revisión diaria, independientemente de los resultados buenos o malos, nos iguala y permite compartir información técnica del avance con los demás países.



"En padecimientos de rápida evolución, el contar con información oportuna es determinante para la protección de la población", destacó Olaiz.

, expandiéndose a prácticamente todo el país., según las cifras oficiales.El 31 de mayo cuando finalizó laque convocaba a no salir de casa, y cuya duración fue de tres meses, había 90 mil 664 mexicanos contagiados y se habían registrado por el virus 9 mil 930 defunciones.Ayer, el Gobierno federal informó que. Es decir, en poco más de un mes hubo más de 171 mil contagios y 21 mil decesos.En las últimas dos semanas,. Las entidades con mayores contagios al día, por 100 mil habitantes, son CDMX, Tabasco, Sonora, Campeche y Sinaloa.A decir de expertos, el descontrol de los contagios en el País puede explicarse por lay a que la ciudadanía no atendió el llamado de quedarse en casa.Malaquías Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Covid-19 de la UNAM, dijo quey lamentó la desatención al llamado de quedarse en casa.El infectólogo Alejandro Macías, ex comisionado para la prevención y control de la influenza AH1N1 en 2009, sostuvo queAunado a ello, el cambio reciente en el formato del informe técnico que presenta la Secretaría de Salud sobre la enfermedad, advirtió Gustavo Olaiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM.