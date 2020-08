Crecen 3.6% en semestre aportaciones patronales al Infonavit

Escuchar Nota

"Lo anterior permitió que el resultado neto de operaciones al cierre de junio se ubique en 16 mil 633 millones de pesos, monto 34.5 por ciento superior al observado en el periodo comparable del año anterior", señaló Infonavit en su documento.



"En caso de que los derechohabientes cuya relación laboral haya sido interrumpida durante la emergencia sanitaria -segundo, tercer o cuarto bimestre de 2020- (y) recuperen el empleo, el Instituto respetará su derecho a ejercer el crédito a pesar de la falta de continuidad de al menos un año en el mismo", informó.



, lo que representa 3.6 por ciento más respecto al primer semestre de 2019.El crecimiento de los ingresos por aportaciones sería de 5 por ciento, aseguró el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), si se contaran los casi mil 600 millones de pesos, que más de 31 mil empleadores han solicitado diferir, apegándose a las medidas de apoyo por la afectación del Covid-19.A través de un comunicado, el organismo de vivienda detalló que en enero-junio, el flujo operativo creció 41.71 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.Con dichas cifras, aunadas a la "eficiencia administrativa", el organismo afirmó que se cuenta con solidez financiera para ofrecer créditos a los derechohabientes.En su documento, Infonavit puntualizó que incluso julio pasado fue el mes de mayor colocación con 42 mil 154 créditos, tanto hipotecarios como de mejora, pero la cifra es 14.4 por ciento menor a los más de 49 mil financiamientos otorgados en el mismo mes del año pasado.Este domingo, Grupo REFORMA publicó que más de un millón de trabajadores, que fueron dados de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no contarán con la posibilidad de acceder a un crédito del Infonavit por ya no contar con la prestación.Según cifras proporcionadas por el organismo de vivienda, mientras que enero registró a 20 millones 367 mil 309 trabajadores, para junio el dato cayó a 19 millones 305 mil 155 empleados.Además, 38 mil 994 empresas ya no están registradas ante el Infonavit.El organismo precisó en su documento que se registra un universo de 6 millones 470 mil 612 trabajadores con opción a ejercer su crédito, al cumplir con los requisitos de precalificación.Cabe puntualizar que la medida estará disponible en el último bimestre del año y tendrá vigencia solo en los dos bimestres posteriores a su implementación.Con información de Nallely Hernández