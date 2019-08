Crecen ‘Los Chapos’ en cárceles de Chihuahua

A partir del 2016, integrantes de el Cártel de Sinaloa empezaron a tener presencia en los reclusorios de la entidad.En el 2016, un total 767 internos de los 10 centros penitenciarios que administra Gobierno del Estado reportaron pertenecer a “Los Chapos”, una célula criminal de ese cártel.Para 2017 la cifra aumentó a mil 008; en 2018 creció a mil 1177, cantidad que se mantiene prácticamente igual en los primeros meses del 2019 pues hasta mayo se contabilizaron mil 1176, de acuerdo con un informe emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) con número de folio 058892019.El informe revela que en el 2015 ningún reo había reportado pertenecer a esa célula. La presencia de ellos inicia en los penales de la entidad en el 2016. En ese período en el Cereso 1 Aquiles Serdán, ubicado en la capital del Estado, se ingresó a 245 simpatizantes ese grupo delictivo y en el Cereso 3, con domicilio en Ciudad Juárez, se ingresaron 522.En el 2017 el Cereso 1 albergaba 482 “Chapos”; el Cereso 2 instalado en la ciudad de Chihuahua recibió tres miembros de esa agrupación y el penal 3 de Juárez a 523.Para 2018 en el reclusorio 1, se contaron 472 personas afines al Cártel de Sinaloa; dos en el Cereso 2; 463 en el Cereso 3 de Ciudad Juárez; 240 en el centro carcelario 4 ubicado en Parral y una en el Cereso Estatal número 1 femenil Aquiles Serdán.En los primeros cinco meses de 2019, en el Cereso 1 la cifra oficial de “Chapos” era de 472; dos en el reclusorio número 2; también 458 en el penal de Juárez; 242 en el Cereso Estatal 4; una interna en el Femenil de Chihuahua y una reclusa en el femenil que funciona en esta frontera, se señala en el informe.El grueso de la población penitenciaria, entre los que se encuentra “Los Chapos” están en el rango de los 30 a los 39 años de edad. A excepción del Cereso 3 de Ciudad Juárez, en donde se observa que la mayoría de los reos tiene entre 18 a 24 años de edad.Funcionarios de la FGE explicaron que “Los Chapos” son parte de el Cártel de Sinaloa. También señalaron que cuando una persona ingresa a cualquier penal de la entidad se realiza una clasificación, en caso de que el interno reporte ser “un Chapo” así se registra en la estadística criminal.Pero físicamente a “los chapos” se les remite al área de “Los Mexicles” porque a la fecha no existen módulos sólo para esta célula e históricamente “Los Mexicles” -quienes también se hacen llamar “Fuerzas Especiales Mexicles” e incluso ya tiene un estandarte- han “trabajado” para el Cártel de Sinaloa.Así que los grupos se juntan en un solo módulo, dijo el entrevistado a El Diario.mx Es en la sierra de Chihuahua es donde más se detiene a personas que se identifican como parte de “Los Chapos”. Los últimos detenidos que reportaron trabajar para esa organización son siete hombres aprehendidos el pasado 26 de julio en el municipio de Allende presuntamente en posesión de vehículos robados y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.Los arrestados son Reynaldo A. S., líder de la célula; Jesús Heriberto R. O. de 33 años, originario de Navolato Sinaloa, quién contaba con orden de aprehensión por un homicidio; Manuel P. M., de 25 años, originario de Villahermosa, Tabasco; Joel R. H., de 44 años., nacido de Culiacán, Sinaloa y ex policía de esa ciudad; Osmar Alonso H. L., de 20 años, también de Culiacán, Sinaloa; Víctor Manuel A. R. de 58 años, de Navolato, Sinaloa y César R. C., de 23 años, de Villahermosa, Tabasco.A ellos se les aseguraron seis armas de fuego largas; tres armas de fuego cortas; siete pecheras; cargadores diferentes calibres; tres cascos balísticos; seis teléfonos celulares; tres radios de comunicación y dos automóviles, un Chrysler 2016 color negro, con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua y un Mitsubishi hurtado en el municipio de Saucillo.El Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Oriente 1 es una organización criminal dedicada al narcotráfico. Establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encuentran en más de la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos y de acuerdo con datos periodísticos esa organización compite en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).