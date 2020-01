Crecen reservas de Banxico 5 mil 957 mdd en 2019

En el 2019 elconsiguió por segundo año consecutivo acumular reservas internacionales, resultado de larespecto de las divisas que integran este acervo.Entre el primero de enero y el 27 de diciembre del 2019 se, “resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales”.Este flujo superó los mil 807 millones de dólares que consiguió acumular Banxico en la reserva del banco central en el 2018, cuando se, según cifras de los estados de cuenta del banco central.Como se recordará, entre el 2015 y el 2017, la, integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda, dirigió una serie de subastas diarias de dólares para tratar de ordenar los movimientos del mercado cambiario, afectado por la aversión hacia las naciones emergentes y la irrupción de robots en las operaciones del mercado financiero.De acuerdo con el estado de cuenta del Banco de México, correspondiente, un nivel que bajo la métrica del Fondo Monetario Internacional “es adecuado para un mediano plazo”.El banco central define que las reservas internacionales son “las divisas y oro propiedad del Banco de México, que se hallan libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a restricción alguna”.Dichas reservas consiguieron una recuperación no vista en cinco años, cuyo precedente más cercano se dio en el 2014, cuando se aplicaba un programa ex profeso para su acumulación que sólo en ese año favoreció al ahorro de 16 mil 523 millones de dólares.El gobernador del Banco de México,, explicó en una reciente conferencia de prensa que los mecanismos de acumulación de reservas están diseñados para que se fortalezcan a partir de laPero según la información emitida por el banco central, la petrolera, lejos de vender divisas a Banxico y facilitar con ello la acumulación de reservas,que tiene en el banco central en el 2017 y el 2018, porEn los citados años se confirmó un desplome en la producción y comercio de petróleo que limitó la disponibilidad de divisas para Pemex., según el estado de cuentas de Banxico al 27 de diciembre,, que es el menor monto registrado en su cuenta desde el 2012.Ante esta evidencia, fue que la Comisión de Cambios decidió ejecutar el esquema de, de manera que las reservas permanecieran sin impacto ante la eventualidad de un choque externo que demandase hacer uso de estos recursos por parte del Banco de México.El decano de la Junta de Gobierno, el subgobernador, ha explicado que en la medida que opera un tipo de cambio flexible, la necesidad de usar reservas es menor. Sin embargo, admitió que la posibilidad de acumular más reservas “se tiene que analizar de forma permanente pues, si cambian las circunstancias en algún momento, esta política debería cambiar”.