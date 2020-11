Crecería desempleo sin outsourcing, advierte IP

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Eliminar el outsourcing generará desempleo porque incrementará los costos de operación de las empresas y por lo tanto contratarán menos personal, consideraron industriales de la Región Sureste y La Laguna, y calificaron la iniciativa del Gobierno federal como un gravísimo error.



“Es un error que equivale a cerrar una carretera porque hay personas, conductores, que exceden el límite de velocidad, o bien prohibir el uso de una herramienta porque algunos han hecho mal uso de ella”, aseguró Miguel Hernández Cervantes, exvicepresidente de la Canacintra.



Agregó que el “outsourcing permite a muchas empresas concentrarse en lo que es su negocio principal, mientras que alguien más hace por ellos las labores administrativas, nóminas, administración de prestaciones o relaciones con sindicatos”.



Sin embargo, reconoció que “ha habido abusos, siempre hay alguien que busca cómo darle la vuelta para obtener algún beneficio adicional; a esos son a los que hay que aplicarles todo el peso de la ley, pero no eliminar un esquema que es muy útil y que se utiliza en muchos países sin problemas, porque la medida va a crear desempleo; lo que va a pasar es que se incrementará el costo de operación, por lo que las empresas buscarán reducir costos contratando menos gente”.



Expuso que en las líneas de ensamble de la industria automotriz hay decenas de proveedores que trabajan dentro de los grandes complejos regionales, como General Motors por ejemplo, y esos trabajadores (cientos) están contratados por outsourcing, simplemente para liberar a GM de la responsabilidad laboral, no es para evadir impuestos ni para pagar sueldos menores, ni para pagar menos IMSS, ni menos prestaciones, simplemente es más funcional así.



‘Gravísimo error’



Por su parte, José Luis Hotema, presidente del Clúster Automotriz de La Laguna y del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, expuso que “eliminar el outsourcing por completo sería un gravísimo error, ya que actualmente algunas empresas utilizan este método de contratación provisional cumpliendo con la ley”.



Expuso que existen casos donde se trata del primer filtro para una contratación de base para el trabajador y en el tema de empresas extranjeras que invierten en México, el outsourcing se utiliza para iniciar una operación segura, en los primeros años o en el inicio de sus operaciones.



Sin embargo, reconoció que “existen empresas que han abusado de este modelo, ofreciendo servicios a la persona física o moral para evadir situaciones de tipo obrero patronal ante las juntas de conciliación, y otras que ofrecen servicios de outsourcing de empresas inexistentes o fantasmas o que no tienen capital para hacer frente a los compromisos con los trabajadores.



“Lo que sí es innegable, es que se requiere de una puntual regulación, que ayudaría a mejorar estos sistemas de subcontratación que beneficien tanto al trabajador como al empresario”, apuntó.