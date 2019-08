Crecimiento es un pendiente: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el crecimiento económico es la asignatura pendiente de su Administración para lograr el desarrollo y el bienestar de los mexicanos.



Al participar en el Foro Estrategia Banorte 2019, López Obrador resaltó, en paralelo, que hay avances en el combate a la corrupción y en el camino para lograr la austeridad en el Gobierno.



El 1 de agosto, economistas consultados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento de 1.13 a 0.79% para 2019. Mientras, analistas de instituciones financieras recortaron sus expectativas a 0.6%, desde 0.9%, de acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex.



El Presidente dijo a los banqueros que el país no cayó en recesión, aunque reconoció que existe un bajo crecimiento de la economía, por lo que el Gobierno trabaja en la implementación de medidas para impulsar la inversión en infraestructura y apoyar la economía de los mexicanos más pobres.





Hank se suma



Por su parte, Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, exhortó a los empresarios a apoyar al presidente López Obrador en la transformación del país.



“Somos la economía 13 en el mundo, pero la 49 en el desarrollo de infraestructura. Por eso nos comprometemos a apoyar el financiamiento de la infraestructura que tanto requiere nuestro país. Estamos preparados para sumarnos los grandes proyectos”, afirmó.





Banxico en alerta



La desaceleración de la economía es mayor a lo anticipado, declaró Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico).



“Claramente enfrentamos un proceso de desaceleración mayor a lo anticipado, el entorno externo no ha ayudado ni los choques que hemos enfrentado”, mencionó al participar en el 19 Foro Banorte.



“El terreno negativo significa que la economía crece por debajo de su crecimiento potencial y en el último trimestre aumentó la brecha, es decir, hay capacidad no utilizada en la economía”, manifestó.