Créditos personales de Mercado Libre: ¿Cómo son y en qué se diferencian de los tradicionales?

Diferencias en la evaluación crediticia y en los requisitos.

Los créditos de Mercado Libre no tienen costos asociados y son a tasa fija.

Acreditación, pagos y contratación.

Los créditos son del tipo revolventes.

Algunos números de Mercado Crédito en México.

Gracias a los esfuerzos del sector bancario privado y las políticas de estado enfocadas hacia la inclusión financiera como lo es, por ejemplo, la creación del sistema de Cobro Digital (CoDi), nuestro país ocupa el puesto número 4 de 55 países emergentes según se desprende del último informe de Microscopio Global para la Inclusión Financiera.Ahora, sin dejar de festejar este hecho, es cierto que aún queda mucha población económicamente activa que no cumple los requisitos para obtener un préstamo tradicional, puesto que, como se sabe tan solo el 10% de los mexicanos dispone de una tarjeta de crédito (cifras del Banco Mundial). En este sentido, encontramos como una de las principales diferencias que muestran los créditos de Mercado Libre se vuelve un factor que también ayuda a una mayor inclusión financiera tratándose en concreto del método de evaluación crediticia llevada a cabo por este gigante tecnológico latinoamericano el cual detallo a continuación.Para obtener un crédito personal de Mercado Libre no es necesario tener un trabajo formal, ni buen historial crediticio en el sistema ni presentar mayores garantías que las propias ventas y esto, sin dudas, lleva a que muchos excluidos de los préstamos tradicionales también tengan acceso a financiación, hecho que ocurre también, con otros préstamos en línea mexicanos como son Ikiwi, Prestadero y Credy, entre otras, que son plataformas visiblemente accesibles en comparación a los bancos.En este punto es bien sabido que la obtención de un crédito bancario no es siempre una tarea sencilla, pues, estas entidades colocan su lupa en aspectos tales como el historial financiero del solicitante, teniendo en cuenta sobre todo si el mismo se encuentra reportado en el Buró de Crédito, las declaraciones de impuestos, entre otras variables.Por su parte, Mercado Libre evalúa a la hora de realizar una propuesta de crédito cuál es el comportamiento del usuario en la plataforma, es decir, simplemente pone su interés en las ventas que este realiza en la plataforma con respecto a montos y periodicidad sin importar las variables ya nombradas si tomadas en cuenta por las entidades bancarias tradicionales. En definitiva, entre los requisitos solicitados para conseguir una oferta crédito de mercado libre es tener un volumen de venta superior a los 5 mil pesos mensuales y disponer de reputación verde que se logra brindando buena atención a los compradores en cuanto a tiempo y forma de entrega y calidad de los productos ofrecidos.Aquí nos encontramos con una fuerte diferencia, puesto que, como es sabido al momento de solicitar un crédito en el banco debemos contemplar todos esos gastos que llamamos asociados, es decir, el costo de los seguros incluidos, gastos administrativos o cobro por apertura o desembolso, todas variables que no se incluyen en los Créditos de Mercado Libre.A su vez, según comenta Martín de los Santos, quien resulta ser el vicepresidente de Mercado Libre México, los créditos otorgados por la plataforma tienen una tasa de interés anual fija del 23%. Mientras que para los créditos tradicionales la tasa siempre varía según el perfil de cada solicitante siendo está frecuentemente más elevada, pues, nos encontramos en la actualidad con tasas superiores al 100% y en el mejor de los casos cercanas al 35%, esto sin sumar los costos asociados, por lo que, en definitiva, los créditos de Mercado Libre resultan económicos.Como es de suponer el modo de contratación de los préstamos personales de Mercado Libre es 100% online y en pocos minutos porque estos ya se encuentran pre aprobados. No es el usuario quien solicita el servicio, sino que es la propia plataforma la que realiza la oferta y es por este motivo que el trámite se concluye rápidamente.Otro aspecto en que se diferencia esta clase de servicio con los préstamos tradicionales es en la acreditación. El dinero recibido a modo de crédito por parte de Mercado Libre se desembolsa en la cuenta de Mercado Pago teniendo la opción, el usuario, de utilizar los recursos desde dicha cuenta o transferir el dinero a una cuenta bancaria (tal como sucede en la mayoría de los desembolsos de préstamos tradicionales).En cuanto al pago de las mensualidades, en lo que refiere a Mercado Crédito estas se descuentan cada 30 días de la cuenta del usuario, es decir, de las ventas realizadas lo que es similar, si se quiere, a lo que sucede en los préstamos de nómina en los que los bancos descuentan cada mes la mensualidad directamente de la cuenta de nómina de sus clientes.Desde la empresa se recomienda que siempre se tenga el saldo suficiente en la cuenta para poder ser debitado, puesto que al igual que en los créditos tradicionales, se cobran recargos en caso de retrasos con los pagos correspondientes, concretamente en Mercado Libre, a partir del quinto día posterior al vencimiento pautado.Esto quiere decir que la plataforma establece un monto disponible de ser utilizado por cado usuario que se fija en el momento exacto en el que se utilice. El monto se puede utilizar en cualquier momento y la cantidad de veces que se desee siempre y cuando se cumpla con los pagos establecidos.Para tomar dimensión de la importancia de los Créditos de Mercado Libre, tomamos los datos comunicados por la compañía acerca de estos 2 años de funcionamiento en nuestro país.Casi el 40% de los créditos fueron tomados por usuarios de entre 25 y 35 años de edad (lógico si se piensa cómo es el uso de la tecnología financiera para dicho segmento), además, la financiación a usuarios produjo un incremento del 20% en las compras/ventas de productos dentro de la plataforma.Por otro lado, desde la empresa informan que a través de su unidad de negocios Mercado Crédito han desembolsado casi 2 mil millones de pesos a más de 20 mil usuarios. De estos 20 mil, 8 de cada 10, han solicitado un segundo crédito.