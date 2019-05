Cree que compito con ella: Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán

Tras las polémicas declaraciones que Frida Sofía ha hecho durante estos meses y la controversia que ha protagonizado por los mensajes dirigidos a Alejandra Guzmán, de quien se dijo que salía con su ex novio Christian Estrada, la joven habló a los medios acerca de lo ocurrido.En entrevista para Suelta la Sopa, Frida Sofía habló de la revista en la que se afirmó que había declarado que no era la primera vez que su mamá salía con alguno de sus ex."Yo no dije que estaban saliendo sentimentalmente, lo que sí me molesta es que mi mamá anteriormente, por medio mío, conoció a un ex novio con el cual yo estaba saliendo y se terminaron las cosas entre nosotros, pero mi mamá siguió una relación con él y era de negocios", aclaró la hija de Alejandra Guzmán.De forma directa, como lo ha hecho a través de sus redes, habló acerca de los temas incómodos en torno a su mamá."Mi mamá es muy muy muy sexy, guapa y lo que quieras, pero si me ha llegado a incomodar, como tu dices, cuando vamos al barco, se pone muy (provocadora) ¿me entiendes? y soy su hija", narró y esto ocurrió frente a su pareja de aquel entonces.Frida detalló que tuvo una discusión sobre lo ocurrido y le aclaró que ella entendía que era su mamá y que le gusta bailar, pero eso no evitó sentirse incómoda.También habló de su ex novio Christian. "(él)no es, como se dice, diseñador como sus hermanos, Christian (...) no entiendo qué hacía él ahí", dijo al referirse a las imágenes que se difundieron en las que se ve que acudía al mismo lugar que Alejandra."(Terminamos) porque sentía que me estaba usando, en realidad, y era mucha foto y mucho post y mucho tageame y yo no soporto eso"Al ser cuestionada si cree que Alejandra compite con ella respondió "yo creo que en su cabeza sí, ella me dice 'deja de competir conmigo' y yo ' es que no hay competencia, eres mi mamá".Además dijo que no tiene contacto con su mamá debido a que ella no responde a sus llamadas, la última vez que hablaron fue en Navidad y se siente traicionada por ella."Amo a mi mami pero a esta persona que está actuando de esta forma no la conozco", concluyó.