Creo que maté al demonio: hombre que evito masacre en iglesia de EU

Texas Church Shooting livestream video shows a person returning fire and killing the gunman.



pic.twitter.com/NdZ5GTCg5a — OculusINT (@OculusInt) December 29, 2019

Un hombreal evitar una tragedia mayor después de que un individuo armados abriera fuego durante un servicio religioso., fue el hombre que disparó contra el sospechoso después de que este baleara a dos miembros de la iglesia West Freeway Church of Christ con un arma de grueso calibre., dijo Wilson a NBC News. “No me siento un héroe, hice lo que tenía que hacer para acabar con esa amenaza del mal”.El video de la cámara de vigilancia muestra cuando, sacó el arma y disparó dos veces. Wilson reaccionó a tiempo y de un tiro acabó con la vida del agresor, en una acción que evitó más muertes. En la iglesia había 200 personas en ese momento.Wilson es un voluntario de seguridad en la iglesia y entrena en armas de fuego a otros miembros de la congregación. El sujeto dijo que solamentepero ese fue el único tiro claro que tuve y me sentí cómodo debido a mi entrenamiento y mi práctica”, dijo Wilson a ABC.. El primero era diácono de la iglesia.Del tirador se sabe que tenía un historial de arrestos por posesión de narcóticos y de armas.