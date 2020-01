Crimen organizado convierte a los migrantes en mercancía

Escuchar Nota

"Son especialmente vulnerables los migrantes en Nuevo Laredo, son mercancía para el crimen organizado muchas veces", agregó.



"Los solicitantes de asilo son enviados de vuelta al peligro quedando en manos de los cárteles que controlan las rutas migratorias en México", lamentó.



"Mientras que el INM dice que se prohibirá la entrada a las estaciones migratorias, Segob dice que no hubo autorización y el Presidente dice que no se debe de prohibir la entrada, preocupa porque es confusa la rectoría de la política migratoria en México.

"Desde 2019 Segob ha mostrado su ineptitud y contradicciones en materia migratoria. El responsable del oficio restrictivo al ingreso para estaciones del INM no es el encargado de trámites; él no se manda solo, sino el Comisionado y Alejandro Encinas. ¿Cuándo escucharán a la SC?", tuiteó.

Tan solo en octubre del año pasado, el, Tamaulipas, y que fueron atendidos por Médicos Sin Frontera (MSF), indicaron queSergio Martín, coordinador general en México de dicha organización, detalló que la cifra se obtiene de las consultas de atención mental que realizaron exclusivamente a personas que forman parte del(MPP, por sus siglas en inglés), que implementó la Administración de Donald Trump."Estas cifras nunca las habíamos tenido en ningún lugar en donde trabajamos", indicó Martín.Recordó que Estados Unidos comenzó a enviar a personas centroamericanas a Nuevo Laredo a partir de julio de 2019, pero en septiembre y octubre fue cuando más personas reportaron haber sufrido un secuestro.En septiembre,ofrecióque forman parte del MPP, de los cuales el 43 por ciento dijo haber sufrido un secuestro en los últimos 7 días.Para el mes de octubre, MSF atendió a 44 personas, de las cualesMartín explicó que el personal de la organización no hace preguntas expresas sobre si fueron secuestrados o no, sino que, por lo que ningún médico advirtió que pudieran estar mintiendo."Nuestros pacientes, que están estancados,y necesitan apoyo en salud mental".Organizaciones sociales señalaron que los(INM), lay el presidente, reflejan la descoordinación que impera en la aplicación de medidas migratorias en México.En referencia al anuncio de que se, señalaron que se busca mantener en la opacidad la situación de esos lugares."Por esta falta de coordinación se generan estas", dijo en Ana Saiz, directora de Sin Fronteras IAP.Añadió que no se ha construido una política migratoria en México que no sea una reacción a medidas puestas en marcha por Estados Unidos.detalló que en México hay 53 estaciones migratorias, y que de enero a noviembre de 2019 se registraron 179 mil 335 detenciones.Mientras que el activista- De acuerdo con cifras del INM,bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).- La ciudad fronteriza que ha recibido máses, con el 30 por ciento.- Le siguen Matamoros con 27%; Nuevo Laredo con 19%; Tijuana con 12%; Mexicali con 11%; y Piedras Negras con el 0.01 por ciento.- Después de casi nueve meses de permanecer en la plaza del, Tamaulipas, los migrantes que esperan asilo en Estados Unidos fueron retirados del lugar por personal del INM.- Los migrantes mexicanos y centroamericanos se trasladaron a un campamento del Gobierno federal, cercano al cruce internacional, ubicado al margen del río Bravo.