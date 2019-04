Criminales en Morelos usan métodos terroristas, señalan

El jefe de la Oficina del Gobierno de Morelos, José Manuel Sanz, apeló al apoyo de los ciudadanos para que denuncien, aunque sea por la vía anónima, a los criminales que han comenzado a utilizar métodos de la "violencia terrorista" y afirmó que la autoridad seguirá haciendo frente a la delincuencia a través de acciones coordinadas.Lamentó los homicidios perpetrados el fin de semana y particularmente el asesinato del delegado electo de la comunidad de Tejalpa, municipio de Jiutepec, Delfino Sánchez Estrada, y expresó su preocupación por la falta de colaboración ciudadana para identificar a los homicidas.Afirmó que todos los estados del país se viven situaciones violentas debido a la atomización de los grupos criminales y aseguró que el aparato de inteligencia contra el crimen constantemente realiza acciones para prevenir o frustrar delitos, pero lo que hace falta es apoyo de la población para denunciar a los criminales, que no sólo comenten sus fechorías sin ocultar su rostro, sino que ha recurrido a la violencia terrorista."Vuelvo a hacer un llamado a la población de lo que es la denuncia, aunque sea denuncia anónima, no puede ser que maten a una persona públicamente y a rostro descubierto y que no tengamos ningún informe ni un retrato hablado y no tengamos nada por parte de nadie. Hay que denunciar, aunque sea de forma anónima, para evitar que estos delincuentes sigan cometiendo sus actos”, dijo.Insistió que "el trabajo de inteligencia nos arroja no tres o cuatro grupos delictivos, el problema que tiene Morelos igual que toda la República, es que ya son bandas delictivas en muchos sitios de dos, tres personas, de cuatro personas, y entonces no se puede ir, confrontar directamente a ese grupo delictivo si lo hubiese, o a esos tres grupos delictivos si lo hubiese, porque están diseminados por todo el estado, entonces es prácticamente una violencia terrorista, vamos a decirlo así".Incluso ejemplificó como se ha dado el clima de inseguridad: "podemos estar en un restaurante y de buenas a primeras se levanta una persona a disparar y no hay forma de poder evitarlo, definitivamente. La única forma de poder evitarlo es con esa denuncia para dar con esos delincuentes porque no puede haber un policía en cada restaurante, no puede haber un policía en cada esquina, definitivamente. Nuestro servicio de inteligencia está funcionando".Recalcó que el Gobierno de Morelos le hace frente al crimen y logró reducir los índices delictivos, aunque ocurren repuntes como ocurrió el fin de semana con los homicidios, pero insistió en que las autoridades se mantienen fuertes en la lucha contra la delincuencia y el apoyo ciudadano es imprescindible.