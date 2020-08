Crisis económica mundial por Covid-19, la más profunda en 100 años: AMLO

Escuchar Nota

"En efecto, es la crisis mundial, en lo económico, más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años".

“Estamos bien en la atención de las dos crisis: la pandemia con el dolor que ha dejado, estamos atendiendo a enfermos, salvando vidas, contamos con el apoyo de personal médico. No faltarán camas, ventiladores para atender enfermos. Vamos saliendo de esta pesadilla de la pandemia“, indicó el mandatario.

Además, el mandatario adelantó que “no hay nada que temer, tenemos para lo fundamental. No van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación. Se amplían los montos destinados a los pobres, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, porque hay presupuesto y vamos saliendo”.

El presidenteaseguró este lunes que, la crisis mundial que se vive actualmente por el Covid-19, es la más profunda que se ha presentado en los últimos 100 años.Durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, afirmó que en cuanto a, ya queDurante el fin de semana, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que enderivada de los efectos de la pandemia de coronavirus.Agregó que, no va a ser una crisis prolongada, puesto que“En lo económico, lo mismo, nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia, porque nos estamos recuperando, iba a ser una ‘V’. No fue en ‘L’. Hay indicadores que estamos saliendo queLiberamos fondos, se complementó con el apoyo de las remesas, que se enviaron como nunca en la historia“, añadió López Obrador.El presidente explicó que hay beneficios por no contratar deuda con otros países y