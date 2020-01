Crisis en salud pública por fallas en el Insabi: senadora

Escuchar Nota

El servicio de salud pública entró en crisis: con el Instituto de Salud para el Bienestar puede haber insuficiencia de médicos y más desabasto de medicamento, no habrá atención contra el cáncer y trasplantes, advirtió la senadora Verónica Martínez García (PRI).Esto no ocurría con el Seguro Popular, en que las familias recibían atención médica de primero, segundo y tercer nivel en las unidades familiares, hospitales generales y de alta especialidad.Se contaba con un fondo de gastos catastróficos para atender algunos tipos de cánceres, realizar cirugías y atender pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo.Ahora, las personas no son atendidas o enfrentan cobros excesivos. El Insabi, explicó, debe resolver los problemas de financiamiento para brindar atención oportuna y adecuada y no poner en riesgo la salud y la vida de los usuarios.