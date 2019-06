Crisis migratoria rebasó opción de trato digno: INM

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, afirmó que “la crisis humanitaria que está provocando la migración masiva ha rebasado la infraestructura y los recursos materiales que se requieren para darles un trato digno a muchos”.Agregó que “ya se está realizando el despliegue de la Guardia Nacional en forma estratégica y táctica y se está llevando a los efectivos que requieran las condiciones de migración” en la frontera sur.Garduño Yáñez, quien tomó posesión del cargo hace una semana, llegó a Chiapas para realizar un recorrido por diversos puntos de inspección migratoria y el lunes por la noche habló con periodistas en Tuxtla Gutiérrez.Señaló que el gobierno mexicano seguirá atendiendo a los migrantes, “pero vamos a mantener una frontera bajo controles para saber quién entra, quién sale, cómo se llama, de dónde es y cuál es el motivo de su arribo".Añadió que “evidentemente que la migración que trabaja en la frontera con Chiapas continuará como un flujo de un tratado comercial informal de usos y costumbres que existen, tanto en el río Usumacinta como en el Suchiate y toda la movilidad que tenemos en estas fronteras”.Manifestó su preocupación “por la migración transcontinental que está llegando del África, Asia y Europa, nacionalidades que no arribaban bajo esta forma al país; tal parece que fue una convocatoria a decir 'vengan' y no es posible. Con los hermanos centroamericanos nosotros mantenemos una relación histórica, de intercambio y transculturación permanente”.-¿La presencia de la Guardia Nacional inhibió en estos días el flujo migratorio?-Sí. Primero, el número de seis mil efectivos de la Guardia Nacional, es una fuerza disuasiva, y nosotros estamos habilitando mil agentes migratorios más; está desplegada también la participación de Protección Civil y de todas las dependencias que se requieran para ayudar a resolver este problema; entonces, ojalá empiece ya próximamente a disminuir el flujo migratorio, con este cuidado en la frontera, y estar muy, muy atentos.-¿Cuál es la estadística, por ejemplo, desde que estalló la crisis, de centroamericanos regularizados que les ofrecen empleo y que se van a quedar a trabajar en Chiapas?-El problema era que no había un registro. Entonces, todo mundo estaba entrando en caravanas, y no había el registro; los mismos migrantes se negaban al registro correspondiente; entonces, también vamos a integrar ese registro correspondiente para actualizarlo y saber exactamente.-¿Se van a seguir dando las tarjetas de trabajador fronterizo para quedarse a trabajar?-Para los centroamericanos, sí; para los transmigrantes extracontinentales no. Se suspende ese permiso que utilizaban para poder migrar hacia los Estados Unidos, pero nos crea a nosotros problemas; no va a ser posible continuar esa política.