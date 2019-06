Crisis mundial priva a 13 millones de niñas de educación

Casi trece millones de niñas han dejado de ir a clase como consecuencia de las crisis humanitarias en todo el mundo, según anuncia la oenegé Plan International.En un informe publicado este lunes, señala que 24 millones de niños no pueden ir a clase debido a situaciones de conflicto, desastre y hambre en todo el mundo. De esta cifra, un 54% son niñas y solo una de cada tres mujeres alcanza la escuela secundaria.Los autores de la investigación estiman que si las tendencias persisten, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, programado para el 2030 y que reclama una educación de calidad para todas las niñas, no será posible alcanzar en al menos 150 años y que, en 2030, una de cada cinco niñas en países afectados por conflictos no serán capaces siquiera de leer una frase simple.La responsable de la referida organización no gubernamental en el Reino Unido, Tanya Barron, considera el documento como “una llamada de atención” para que la comunidad internacional sume sus esfuerzos con el objetivo de hacer cambios efectivos.Las crisis humanitarias “profundizan las desigualdades, exponiendo a las niñas a un riesgo mayor de matrimonio temprano, violencia de género y embarazos. Ahora mismo, millones de niñas se están quedando atrás y, si no se toman medidas, se puede perder para siempre la oportunidad de que logren una educación”, advierte Barron.