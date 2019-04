Crisis venezolana seguirá hasta que Maduro acepte amnistía

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, señaló hoy que Venezuela se mantendrá sumida en la crisis hasta que el presidente Nicolás Maduro acepte la amnistía propuesta por el juramentado como mandatario encargado del país, Juan Guaidó, y reiteró el apoyo al líder opositor.“Las condiciones humanitarias y la crisis económica en Venezuela no mejorarán completamente hasta que Maduro acepte la oferta de amnistía del Presidente Interino @ JGuaido y se aparte. La corrupción no puede llevar a la prosperidad”, escribió este jueves Bolton en su cuenta de la red Twitter.“Las medidas desesperadas a corto plazo de Maduro no resolverán los problemas subyacentes de Venezuela, problemas que él creó. Solo el liderazgo responsable y honesto de Venezuela puede resolver la crisis económica y humanitaria de Venezuela”, aseguró el funcionario estadunidense.En otro tuit, Bolton hizo referencia a la medida aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente que despojó de su inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional, de oposición, Juan Guaidó.“La comunidad internacional respalda de manera contundente a Juan Guaidó y contra los esfuerzos despóticos para socavar el camino democrático de Venezuela hacia la prosperidad”, dijo el funcionario estadunidense, luego que la Unión Europea (UE) expresó su posición ante la medida.“La UE rechaza la decisión de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Guaidó”, informó esta mañana la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración avalada por los países que conforman la mancomunidad.Este jueves, Maduro advirtió a Estados Unidos que frente a cada agresión contra su país, encontrará a un pueblo cada vez más unido y listo para defender su derecho irrenunciable a la paz y a la independencia nacional.“El imperialismo estadounidense no ha entendido aún, que frente a cada agresión contra Venezuela, encontrará a un pueblo cada vez más unido, cohesionado y listo para defender su derecho irrenunciable a la paz y a la independencia nacional. ¡No más Terrorismo!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.