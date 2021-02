‘Cristalitos puñ...s’; Paco Villa revienta a aficionados de Tigres

Escuchar Nota

Les arde que les diga sus verdades.



Y la verdad es que el único que estuvo a su nivel en el juego contra Ulsan fue Gignac.



Ches cristalitos puñetas! — Paco Villa (@Paco_Villa_) February 8, 2021

, el famoso narrador de TUDN que se ha convertido en el enemigo público número uno de los Tigres y a cuyos aficionados -aparentemente- no puede ver ni en pintura y menos ahora que están por jugar laTodo comenzó por los comentarios del comunicador en un programa de TUDN previo al juego contra Palmeiras, en el que afirmó que a los Tigres "no les alcanzaba solo con Gignac" para vencer al monarca de laprobó lo contrario, ya que un solitario gol de penal del francés les dio el histórico pase a la Final, por lo que los seguidores auriazules le echaron en cara que siempre "queda en ridículo" con sus críticas, pero Villa no se quedó callado y los tachó de "ches cristalitos puñetas que les arden las verdades".El éxito del equipo regio en la última década le ha ganado elogios y críticas; de ese lado esta, quien en algunos mensajes ha dejado en claro que no soporta la "soberbia" de algunos de los jugadores y seguidores de la institución, al tratarse de un club que recién destacó en México y que está "muy lejos" de trascender más allá deTigres regresó triunfante a su hotel de concentración tras clasificarse para la final del Mundial de Clubes al haber vencido a Palmeiras por 1-0.