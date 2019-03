Cristian Castro revela detalles de su infancia

#CristianCastro nos abrió el corazón sobre sus experiencias como padre y hasta nos admitió que sus hijos son parte de su mundo, pero no son su mundo. pic.twitter.com/cgNlfYw0OW — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) 19 de marzo de 2019

Ciudad de México.- A pesar de que Cristian Castro y Manuel “El Loco” Valdés parecen haber limado asperezas luego de que el primer actor estuviera muchos años ausente de la vida de su hijo, el cantante reveló qué personas lo ayudaron a sobrellevar esta lejanía con su padre.En entrevista para el programa Suelta la Sopa, Cristian manifestó que a pesar de vivir una época donde tuvo algunas carencias económicas, agradece a su madre y sus tíos el no haber resentido la ausencia de su famoso padre.“Mis tíos fueron los que reemplazaron un poquito la idea del papá. Yo dormía con mis tíos, dormíamos en una casita chiquita y nos forjamos ahí en la pobreza, y también en la suerte de mi madre que hace una explosión tremenda en esos ochenta y no se sintió tanto esa ausencia, esa tristeza que si es grande”, declaró.Cabe recordar que en los últimos meses algunos hijos del “Loco” manifestaron que Cristian no había tenido acercamiento con su padre, a pesar de la grave enfermedad que aquejó al reconocido histrión; sin embargo, también ha trascendido que Vero Castro, madre del intérprete, ha ayudado económicamente a Valdés aunque este se tardó muchos años para reconocer al hijo que tuvieron en común.