Cristiano, el gran ausente en final de la Champions

Luego de disputar seis finales de la Liga de Campeones de Europa en las que se hizo presente en el marcador, el portugués Cristiano Ronaldo es la gran ausencia para la versión 2019 de este torneo, a jugarse en Madrid el 1 de junio próximo.El considerado como uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos se hizo presente en el torneo continental por primera ocasión en la temporada 2007-08, cuando llevó al Manchester United a conseguir el título.En esa ocasión dio cuenta del conjunto inglés Chelsea con marcador de 6-5 en final que se resolvió en la tanda de penaltis, luego de que en el torneo regular empataron a un gol con su anotación, en partido disputado en Moscú.Para su segunda final no le fue muy bien, pues, aunque llegó a la misma con el Balón de Oro que lo consolidaba como máxima figura, obtuvo el subcampeonato al caer 0-2 ante el Barcelona en la temporada 2008-09, celebrada en Roma.Tras una ausencia de cuatro años, Ronaldo volvió a estar presente en una final; ya enfundado en la casaca del Real Madrid, en 2013-14 se coronó campeón al vencer 4-1 al Atlético de Madrid en Lisboa, luego de romper marca histórica de goles en la competición.A partir de ahí se vino una seguidilla de triunfos y uno de ellos fue la revancha ante el mismo cuadro “Colchonero” al que ahora superó desde los 11 pasos, cuando luego de 90 minutos empataron 1-1 en duelo disputado en Milán.Con esa inercia arribó a su tercera final consecutiva y quinta en su cuenta personal, y Cardiff fue el escenario donde volvió a coronarse campeón con el once “Blanco”, al dar cuenta 4-1 de la Juventus de Turín en una gran actuación del portugués.El marcador fue un contundente 4-1 sobre un rival que en un principio le opuso resistencia; sin embargo, la jugada que se llevó el partido fue el remate de “chilena” que ejecutó Cristiano Ronaldo y que le valió los aplausos de los asistentes al estadio.La última final que disputó el portugués fue la de la temporada 2017-18, el Real Madrid ya se había convertido en dominador del torneo europeo y lo iba a confirmar ahora ante el inglés Liverpool, al que derrotó 3-1. La sede fue Ucrania.Con esos números en las filas del Real Madrid, “CR7” fue contratado por la Juventus de Turín para poner fin a su sequía de títulos y de quedarse en la orilla, y tras una buena fase de grupos y superar los octavos de final, fueron eliminados en cuartos de final.Fue el Ajax de Amsterdam el que puso fin a las aspiraciones de la estrella portuguesa al dejarlo fuera con marcador de 3-2 global de manera sorpresiva, y se quedó con las ganas de su séptima final. Antes, en la fase de octavos, el mismo cuadro holandés había eliminado al Real Madrid (5-3 global).Contra el conjunto porteño de la Liga Premier inglesa, Ronaldo sumaba su sexta final en una década, que esperaba alargar en 2019, pero las cosas no salieron como esperaban tanto él como la misma Juve.