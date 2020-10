Cristiano habría dado positivo a coronavirus otra vez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El luso Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo por coronavirus, por lo que se perdería el duelo ante el Barcelona de la Champions League, indicó el medio local Correio da Manha.



Trascendió que la carga viral mostró valores muy bajos.



El protocolo de la UEFA establece que debía de hacerse otro test PCR una semana antes del partido.



La Juventus no se ha pronunciado al respecto, pero se dice que podría solicitar a la UEFA un nuevo test para Cristiano, a 24 horas antes del partido contra el Barsa, alegando que el jugador no tiene síntomas actualmente y que no es contagioso.



El duelo entre la Juventus y el Barcelona se tiene programado para el 28 de octubre a las 14:00 horas, tiempo de México.



Cristiano contrajo el coronavirus estando en la concentración de la selección de Portugal y el anuncio se dio el 14 del presente mes.