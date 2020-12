Cristiano Ronaldo es elegido el mejor jugador del siglo en los Globe Soccer Awards

Escuchar Nota

Congratulations to CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Highlights of the 2020 Special Edition of the Globe Soccer Awards in Dubai. What's your favourite moment of this magical evening?⁠ #GlobeSoccer @DubaiSC pic.twitter.com/pdMk2ya232 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

"Estar aquí con grandes campeones como Robert Lewandoski, Gerard Piqué e Iker Casillas es increíble, este premio me está motivando, es increíble ser parte de este evento, es un gran honor para mí. Espero que la pandemia termine la próxima temporada y que haya más gente aquí. Gracias por su trofeo, estoy muy feliz. Espero poder seguir jugando durante unos años ” mencionó el portugués.

El portuguéspor su excelente carrera en el futbol profesional.Tan sólo unos días después de recibir el premio, premio que consiste en una réplica del pie derecho del ganador bañada en oro y que se otorga a un jugador en activo con al menos 28 años en Italia, el portugués fue elegido en loscomo elEl galardon es pory fue entregado pory Rashid Al Maktoum, Presidente del Consejo de Deportes de Dubai.