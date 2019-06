Cristiano se enoja por no ser el MVP en Nations League

Look how happy “the leader” was when Bernardo got announced as the POTT pic.twitter.com/0Wovx7tZj7 — Gabs (@gabsique95) 9 de junio de 2019

Portugal fue campeón de la Liga de las Naciones, y aunque todos festejaban el títul, Cristiano no estaba del todo feliz en la celebración del campeonato, al no ser nombrado MVP.CR7 hizo un gran trabajo en la Final ante Holanda, por ello es que pudo pensar que él sería reconocido de tal modo, pero para su sorpresa, Bernardo Silva fue el MVP.Las expresiones del futbolista de la Juve no pasaron desapercibidas, pues se tornó molesto por la decisión, lo que hizo que negara con la cabeza cuando escuchó el nombre de su compañero, y pese a encontrarse cerca del '10', no lo felicitó como todos los demás.Cristiano Ronaldo fue el máximo anotador del Final Four de la Liga de las Naciones, ya que en la semifinal ante Suiza, anotó tres goles.