¿Cristóbal Colón realmente ‘descubrió’ América? Estas teorías dicen que no

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cristóbal Colón es conocido como el hombre que "descubrió" América el 12 de octubre de 1942. Según la historia oficial, la Reina Isabel de España le permitió emprender un viaje en tres carabelas (La Niña, La Pinta y La Santa María) para buscar nuevas rutas comerciales hacia oriente, en el que, junto con su tripulación, llegó por casualidad a tierras americanas.



Por este motivo, a 514 años de la muerte del navegante, recuperamos una de las interrogantes más grandes en torno a su figura:



¿Fue realmente el primer europeo en llegar a América? Muchos historiadores e investigadores han respondido que no y aquí te decimos por qué.



El Prenauta



La primera hipótesis habla de una persona que le reveló a Colón la existencia de tierra entre Europa y Asia, que fue el motivo del marinero para realizar su primera expedición. Personalidades de la época como Bartolomé de las Casas y Francisco López de Gómara afirman que, con anterioridad a los viajes de Colón, hubo navegaciones que llegaron a América, las cuales eran conocidas por el "descubridor" del continente.



Zheng He



El oficial naval inglés Gavin Menzies escribió un libro en el que asegura que el explorador, marino y militar chino Zheng He habría llegado a América entre 1405 y 1433. Esta suposición se apoya principalmente en la copia de un mapa en el que aparecen Oceanía y América, cuya autoría se atribuye a He, además de considerar que la tecnología naval de los chinos era más desarrollada que la de los europeos en esa época.



Los vikingos



Leif Ericson al mando de un grupo de exploradores vikingos llegó a lo que hoy es Norteamérica antes del año 1000. Esta teoría ha sido confirmada, pues arqueólogos han encontrado restos de un asentamiento vikingo en la isla de Terranova, que datan de esa fecha, aproximadamente 500 años antes de la llegada de Colón.



Leyendas y Mitos



No falta quien atribuye viajes a América a los egipcios, los fenicios y los cartaginenses, incluso el etnógrafo y aventurero Thor Heyerdahl organizó una travesía por el pacífico que transitó ocho mil kilómetros en 1947 con una balsa construida artesanalmente, para probar que pueblos de la antigüedad pudieron llevar a cabo viajes oceánicos de largas distancias, de manera que llegarían a América a pesar de la distancia; sin embargo, no hay evidencias contundentes que den por hecho esos encuentros precolombinos.



Una leyenda dice que un monje irlandés llamado Brendan habría llegado a esa zona durante el siglo VI, con la idea de encontrar el paraíso.



Los portugueses hablan de evidencias de haber llegado al continente en 1424, al menos 15 años antes que Colón.



Los fenicios también son candidatos de ser los primeros en haber hecho contacto con el continente americano, por sus grandes récords de navegación. Esto hablaría de exploraciones que datan del año 1600 antes de Cristo.



También se cree que muchas islas de mapas antiguos, que en un momento se creyeron imaginarias o mitológicas, no son más que las partes a las que estas civilizaciones llegaron de América.



Entonces, ¿por qué es importante Colón?



Si bien la palabra "descubrimiento" no es la correcta para referirse a la importancia de Colón, los viajes que realizó fueron de gran utilidad para desarrollar las rutas comerciales de la época y preparar la conquista de los pueblos americanos que ocurriría 29 años después.



Lo que sí descubrió Colón fue que el mundo era un poco más grande de lo que realmente se creía en la época.



Con información de Milenio.