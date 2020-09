Critica Gatell campaña ‘Chécate, mídete, muévete’

Escuchar Nota

"En el sexenio pasado se creó, por ejemplo, un organismo que se llamaba Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (Oment), que era una especie de consejo asesor. El 65 por ciento de la composición de este consejo era la representación de la industria alimentaria, ya sea en forma directa o a través de las cámaras empresariales, y obviamente, mantenía el control para que ninguno de estos programas o políticas fuera puesto en marcha, a pesar de que la evidencia científica ya existía", dijo.



"Como aquel famoso o tristemente célebre 'Muévete, chécate, mídete'. Se invirtieron millones de pesos en esto. Es, por cierto, muy oscura la cantidad de dinero que se invirtió y cómo se utilizó, y no dio resultado, la epidemia ha seguido creciendo".



"Yo no tengo la culpa ni tengo ningún beneficio de que en mi segundo año del doctorado la escuela donde estudié ahora se llama la Escuela Bloomberg de Salud Pública, pero no tengo ningún beneficio en ese sentido. La escuela, estoy orgulloso de haber estado ahí, es una escuela muy buena", indicó.



"Es decir, no hay ningún condicionamiento, son financiamientos abiertos para la investigación de esta materia. Todo esto es absolutamente transparente, se ha declarado una y otra vez y eso no condiciona en modo alguno a que el actuar del Gobierno de México, o específicamente la Secretaría de Salud, tenga que complacer a alguien que podría tener una coincidencia como la tiene millones de mexicanas y mexicanos, en el sentido de que la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes es la causa de la mitad de las muertes en México".

