Critica Maradora a argentinos naturalizados

Diego Maradona no tuvo una noche feliz. Es que su equipo, Dorados de Sinaloa igualó 0-0 ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, y sigue en el fondo de la tabla del torneo de ascenso del fútbol mexicano.Con ocho partidos jugados, el equipo que dirige el histórico capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 1986 marcha en el 14° puesto, el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones del certamen.Una vez finalizado el juego, Maradona atendió a la prensa. Y en la conferencia, disparó contra todos.Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que varios futbolistas argentinos sean naturalizados para ser parte de la nueva selección mexicana, a cargo de Gerardo Martino, el DT de Dorados fue lapidario."Yo me siento muy argentino. Si a los muchachos se les ofrece la posibilidad de jugar y de verse en un Mundial, y eso les parece lindo…", arremetió Maradona. Y agregó: "Defender solamente un pedazo de tela o defender al corazón, me parece una distancia muy grande".¿Quiénes son los futbolistas que estarían analizando la posibilidad de nacionalizarse para jugar con México en el camino hacia el próximo Mundial Qatar 2022?El más reconocido, con pasado en River y con un presente goleador, es Rogelio Funes Mori. El centrodelantero del Monterrey, que marcha en la segunda colocación de la Primera División mexicana, lleva siete goles en el torneo clausura 2019.Otro jugador argentino que también estaría analizando naturalizarse sería el atacante Leonardo Ramos, que milita en Lobos BUAP y suma cinco tantos en el campeonato (13 en la temporada).Maradona también le apuntó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, "Chiqui" Tapia. Cuando un periodista le consultó a Diego sobre la contratación de César Luis Menotti como nuevo Director de Selecciones Nacionales, el entrenador aprovechó para criticar la conducción del líder de la AFA."Un poco tarde, ¿no? Creo que el "Flaco" tendría que haber agarrado la selección argentina hace mucho tiempo, como coordinador o veedor", analizó Maradona. Y a continuación, le dedicó unas palabras al máximo directivo del fútbol nacional. "Parece que le sonó el timbre en la cabeza e hizo una bien. Estaba dormido. Le sonó el teléfono, lo despertó, y dijo 'Voy a contratar a Menotti'. Y es lo mejor que hizo, porque después fueron todas burradas", sentenció.Antes de despedirse del estadio Jalisco, a Maradona le consultaron sobre la ausencia de equipos mexicanos en la Copa Libertadores, que ya llevan tres temporadas sin participar del torneo más importantes de clubes en el continente.Y en su respuesta, el DT de Dorados aprovechó para cuestionar el trabajo de Gianni Infantino al frente de la FIFA."México le daba picante a la Libertadores. Pero lo que pasa es que los dirigentes dijimos que íbamos a hacer una FIFA nueva. El presidente Infantino, que lo llamé varias veces y no me atendió, me dijo que iba a cambiar las cosas. No vi ningún cambio. Todo lo contrario: cada vez que alguien habla sobre la FIFA, parece que vamos en contra. ¡No! Nosotros queremos arreglar las cosas", expresó Maradona.Y continuó cargando contra la gestión del suizo: "Infantino no sabe arreglarlo solo. No lo va a arreglar ni con (Zvonimir) Boban ni con (Marco) Van Basten. Lo tiene que arreglar con todo el fútbol mundial, con todos los jugadores que jugamos mundiales".La próxima aparición de los Dorados de Maradona será el domingo, cuando reciba al Zacatepec por la decimoprimera jornada de la Liga de Ascenso de México.