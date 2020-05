Critica moda del consumo

Escuchar Nota

El lunes Francia levantó el confinamiento que, desde hace dos meses, se encontraba como una sábana sobre su país. Al fin la gente podía caminar por las calles y, sorpresivamente, hacer fila en las tiendas, siendo la de un reconocida marca de ropa la que llenara con una multitud de personas esperando a comprar, a la Ciudad Luz.Algo que para lademuestra que “no hemos aprendido nada. Se supone que las dos industrias más contaminantes a nivel mundial son la petrolera y la industria de la moda, porque la gente sigue consumiendo muchísima ropa. Así las grandes industrias son culpables., sostiene la creadora de Proyecto Ropa en la que hace una crítica al consumo desmedido de textiles.y para todos es 'ah no, guardo mi dinero', excepto para aquellos que tienen esa posibilidad del poder adquisitivo, ellos siguen consumiendo, el consumo existe. Todo esto que está pasando en la actualidad es porque no hemos entendido que debemos regular nuestro consumo de bienes materiales”, apuntó.Por otra parte, ese mismo encierro que vivieron los franceses –y se reproduce en todo el mundo incluyendo Saltillo– lo ha padecido Villalpando quien lleva semanas confinada en su casa y en su taller, algo que la hacía sentirAunque también detalla que en el encierro muchas veces todos se olvidan de lo demás “y estamos como en un especie de mundo de caramelo, un fantasía”, idea que launa serie de fotografías con un grupo de creativos de la ciudad en la que se habla sobre ese olvidarse del mundo desde la comodidad de la casa.porque veo que mucha gente está afuera sin creer que el coronavirus es real, porque también influyen mucho todo lo que los medios de comunicación nos dicen. Lo que quisimos era hacer una analogía en la que el color rosa del vestido fuera una imagen de fantasía, ternura o bienestar”, detalló.El trabajo de artístico y de diseño de Villalpando trata, además, temas históricos que tienen que ver con cómo las catástrofes o hechos mundiales influyen en la ropa:Épocas en las que la muerte marcó a la humanidad.El mundo actual es el de la conexión globalizada a nivel mundial, pero el que lo íntimo muestra que “las calles de la ciudad están casi vacías”, se revela el cambio ínfimo pero variante de la moda, en el que la pandemia ha logrado que el “look de todas las personas son esos terribles e incómodos tapabocas que lo único que hacen es conformar él look apocalíptico”, como detalla la diseñadora en un texto para la revista Idmagazine.com.es una muestra de que los artistas y creadores deben buscar la forma de persistir y sobrevivir en una situación como la actual en la que se preve un recesión.su medio de subsistencia es el diseño en el quinto piso de un edificio en el Centro de la ciudad donde guarda sus telas y agujas, hilos y prendas que, quizá, la mantengan en el futuro.“Tendré que ingeniármelas más para hacer más estrategias y atrapar a un público consumidor de lo que hago. Sí ha sido un tiempo muy difícil en el que he recibido pocas entradas económicas y en el que estoy viviendo de lo poco que tengo.“Estaba muy enfrascada en lo que me pedían los clientes, pero no tanto en lo que yo quería hacer como artista o diseñadora. Esto me ha dejado estar en calma y no presionada,, concluyó la diseñadora que se rige por la frase de Alexander McQueen: “La moda debe ser una forma de escapismo, no una forma de privación de la libertad”.