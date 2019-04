Critica PAN a Gobierno por ‘ocurrencias’

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados acusó al Gobierno federal de tomar decisiones con base en "ocurrencias" o "dictados divinos" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los legisladores panistas, denunció que la actual Administración ha puesto en marcha programas clientelares que sólo entregan recursos públicos a quienes expresan un apoyo político incondicional."Nos resistimos a pensar que la verdad sea monopolio de la Presidencia de la República. México no se merece que una sola persona marque el rumbo de millones de familias. Dejemos de navegar por el mar de las ocurrencias y de los dictados divinos", señaló."Millones de mexicanos se resisten a un Gobierno que fomente el clientelismo mediante el manejo discrecional del presupuesto público y bajo la consigna de 'te doy porque me apoyas, pero te quito si no estás conmigo'".El político guanajuatense se refirió a la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia educativa y cuestionó que el Gobierno, los legisladores de Morena y sus aliados hayan dejado abierta la puerta para que los sindicatos puedan decidir sobre las plazas de los docentes."Los diputados del PAN seguirán siendo congruentes al apoyar una educación que esté a la altura de los retos del México moderno, por encima de un gobierno acorralado he impedido de sacudirse a la mafia del poder sindical", sostuvo.Romero Hicks reiteró las críticas de su bancada contra Morena por regatear presupuesto público a una partida adicional que permita financiar los permisos o licencias laborales de los padres que quieren acompañar a sus hijos en tratamientos contra el cáncer.En lo que va de este Gobierno, consideró, se han encendido "focos rojos" por errores como el cierre de los refugios y albergues para miles de mujeres golpeadas, la suspensión de la prueba del tamiz neonatal o la eliminación del subsidio para las estancias infantiles.El panista denunció, además, que entre diciembre de 2018 y enero de este año, la población en condiciones críticas de ocupación pasó del 15.25 al 18.05 por ciento, aunque fue en febrero cuando alcanzó su máximo nivel histórico de 19.58 por ciento."Seguiremos alzando la voz para que el gobierno deje de ser el único que cree tener la razón en materia económica mientras vemos con preocupación que durante el 2019 en el país se han registrado en los niveles más altos de trabajadores en condiciones críticas de ocupación", aseveró."20 de cada 100 trabajadores se encuentran laborando de manera vulnerable, ya sea por jornadas muy cortas o con ingresos inferiores a los establecidos en el esquema de salarios mínimos".